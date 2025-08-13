Giá dầu thế giới tuần trước giảm mạnh, đánh dấu tuần giảm sâu nhất kể từ cuối tháng 6. Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm 4,4%, giá dầu WTI giảm 5,1%.

Giá dầu quốc tế tuần qua lao dốc do triển vọng kinh tế bị ảnh hưởng bởi các chính sách thuế quan của Mỹ. Bên cạnh đó, những lo ngại về nhu cầu dầu mỏ suy yếu trước căng thẳng thương mại mới cùng với quyết định nới lỏng cắt giảm sản lượng của OPEC+ cũng khiến giá dầu đi xuống.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (11/8), giá dầu thế giới gần như không biến động. Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra ngày 15/8 tại Alaska, nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Giá xăng ngày mai có thể quay đầu giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở phiên giao dịch 12/8, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo tồn kho từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đồng thời bắt đầu tính đến khả năng nhu cầu về năng lượng suy giảm vào cuối mùa hè.

Chốt phiên 12/8, giá dầu Brent giảm 0,83%, còn 66,12 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI hạ 1,24%, còn 63,17 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (13/8), giá dầu thế giới giảm nhẹ. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h11' ngày 13/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 66,11 USD/thùng, giảm 0,02%. Trong khi giá dầu WTI ở mức 63,11 USD/thùng, giảm 0,09% so với phiên liền trước.

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (14/8).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai có thể giảm từ 320-420 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm 650-850 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành trích Quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng dầu có thể giảm ít hơn.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ quay đầu giảm sau 2 lần tăng liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 7/8), giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 230 đồng/lít, giá bán lẻ là 20.070 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 200 đồng/lít, giá bán lẻ ở mức 19.600 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel giảm 260 đồng/lít, giá bán lẻ là 18.800 đồng/lít.