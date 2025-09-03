Giá dầu thế giới tuần qua trồi sụt liên tục, tuy nhiên xu hướng tăng giá vẫn chiếm ưu thế.

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (1/9), giá dầu thế giới tăng gần 1% trong bối cảnh lo ngại xung đột Nga - Ukraine có thể gây gián đoạn nguồn cung, trong khi đồng USD yếu đi cũng hỗ trợ cho giá dầu.

Tới phiên giao dịch 2/9, giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 1% sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Iran.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (3/9), giá dầu thế giới biến động trái chiều trong biên độ hẹp. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h57' ngày 3/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 69,12 USD/thùng, giảm 0,03%. Còn giá dầu WTI ở mức 65,63 USD/thùng, tăng 0,06% so với phiên liền trước.

Giá xăng có thể tăng vào ngày mai. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (4/9).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tăng từ 80-130 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng 50-150 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng dầu có thể giữ nguyên.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng lần thứ 3 liên tiếp.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 28/8), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 271 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 cũng tăng thêm 307 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.771 đồng/lít.

Giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 452 đồng/lít, giá bán lên mức 18.357 đồng mỗi lít.