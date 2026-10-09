Khép lại cuộc đua đầy cảm xúc, những danh hiệu tại giải các CLB Golf Hà Nội mở rộng 2026 tìm được chủ nhân xứng đáng.

Ngày 9/10, giải Vô địch các CLB Golf Hà Nội mở rộng lần thứ 9 năm 2026 khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy cảm xúc trên sân golf Long Biên. Vượt qua những màn cạnh tranh quyết liệt đến những hố đấu cuối cùng, CLB Golf Khỉ Vàng xuất sắc giành ngôi vô địch bảng nam, trong khi CLB Golf G80++ chinh phục thành công ngôi vị cao nhất tại bảng nữ.

Hai nhà vô địch của mùa giải năm nay.

Hai ngày thi đấu vừa qua mang đến những diễn biến khó lường, khi cục diện trên BXH liên tục thay đổi. Khoảng cách điểm số giữa các CLB không quá lớn, khiến cuộc đua ở cả hai bảng đấu luôn duy trì sức nóng. Có những thời điểm, vị trí dẫn đầu chứng kiến sự cạnh tranh sít sao giữa nhiều CLB, biến từng hố đấu thành một cuộc so tài đòi hỏi sự tập trung, bản lĩnh và tinh thần đồng đội. Chính sự bám đuổi quyết liệt ấy đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho mùa giải năm nay.

Mang chủ đề "Dấu ấn di sản – Khát vọng tương lai", giải đấu là lời tri ân gửi đến những người đã đặt nền móng đầu tiên cho phong trào golf Thủ đô, để từ đó, một hành trình mới được tiếp nối.