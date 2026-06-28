Sau nửa ngày tranh tài sôi nổi, giải chạy Báo Xây dựng 2026 với chủ đề "Vững bước kiến tạo tương lai" đã khép lại thành công.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng La Đức Hùng cho biết, các nội dung thi đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, bảo đảm an toàn, công tác tổ chức chuyên nghiệp. Kết quả phản ánh đúng năng lực, sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần thi đấu quyết tâm của các vận động viên.

BTC giải trao thưởng cho nội dung nữ

Ban Tổ chức đã trao 51 hạng mục giải thưởng với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Ở các nội dung cá nhân, Nguyễn Văn Khang vô địch 5km nam (16 phút 15 giây), Trần Thị Duyên đứng đầu 5km nữ (19 phút 17 giây). Tại cự ly 10km, Nguyễn Anh Trí và Nguyễn Thị Ngọc Lan lần lượt giành ngôi nhất ở nội dung nam và nữ với thành tích 34 phút 11 giây và 39 phút 06 giây.

Ở cự ly bán marathon 21km, Huỳnh Anh Khôi đăng quang nội dung nam sau 1 giờ 13 phút 50 giây, trong khi Lê Thị Hà vô địch nội dung nữ với thành tích 1 giờ 25 phút 22 giây.