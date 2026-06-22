Là một sự kiện thể thao trọng điểm, hứa hẹn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng yêu chạy bộ và lan tỏa sâu rộng niềm tự hào dân tộc, giải chạy “Việt Nam Tôi Đó - My Vietnam 2026” khởi tranh vào ngày 23/8. Sự kiện được tổ chức tại không gian phức hợp hiện đại bậc nhất: Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Nguyễn Văn Lai là gương mặt đại diện của giải đấu.

Giải chạy vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc đua tranh tài thể thao thông thường để trở thành hành trình kết nối văn hóa - lịch sử sâu sắc. Giải dự kiến thu hút 15.000 VĐV, trong đó có cả chuyên nghiệp và phong trào có thành tích cao, VĐV Quốc tế tham dự, tranh tài ở các cự ly marathon, 21km, 9,2km và 2,9km.

Đáng chú ý, giải đấu có sự tham dự của cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Lai - VĐV sở hữu 6 HCV SEA Games cùng sự thống trị tuyệt đối ở cự ly 5.000m với 13 lần vô địch ở các kỳ đại hội.