Sáng 17/5, giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 - Dấu chân thành phố Cảng, diễn ra tại đảo Vũ Yên, TP.Hải Phòng với sự tham gia của hơn 8.000 VĐV trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trực tiếp dự và tham gia chạy tại giải.

Giải quy tụ hàng chục CLB runners trên khắp cả nước, trong đó có sự xuất hiện của nhiều VĐV nổi bật như Phạm Thị Hồng Lệ - chủ nhân nhiều huy chương SEA Games ở cự ly marathon 42 km hay Huỳnh Anh Khôi - người được mệnh danh là “vua marathon” Việt Nam.

Không nằm ngoài dự đoán, Phạm Thị Hồng Lệ đã về nhất nội dung 42 km nữ, về nhì là VĐV Hoàng Hương Thủy trong khi VĐV Lê Minh Tuân cán đích ở vị trí thứ ba. Ở nội dung 42 km nam, Huỳnh Anh Khôi cũng khẳng định đẳng cấp hàng đầu Việt Nam khi cán đích ở vị trí đầu tiên trong khi Lê Văn Hương về nhì và Vũ Trọng Long xếp thứ ba chung cuộc.

Theo BTC, hơn 8.000 VĐV đã hoàn thành các cự ly thi đấu của Hải Phòng Legacy Marathon 2026. Giải đấu lần này gây tiếng vang lớn nhờ sự đồng hành, ủng hộ từ Thái An Holdings Group và Thái An EcoMotion.