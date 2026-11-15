Hơn 5.000 VĐV tham gia tranh tài ở các cự ly 5km, 10km và Family Run tại giải chạy miễn phí YIC Phủ Lý Green Race 2026 diễn ra ngày 15/11 tại Phủ Lý (Ninh Bình).

Bầu không khí thể thao rộn ràng trên các cung đường chạy tại Phủ Lý (Ninh Bình) sáng 15/11 khi hơn 5.000 VĐV hội tụ tranh tài ở giải chạy miễn phí YIC Phủ Lý Green Race 2026. Ba cự ly 5km, 10km và Family Run giúp nhiều người chạy có thể lựa chọn tranh tài, nhằm cùng nhau trải nghiệm hoạt động thể chất.

Cự lý Family Run giúp các thành viên trong gia đình có một trải nghiệm thú vị trên đường chạy. Ảnh: BTC

Cũng vì thế, thể thao trở nên gần gũi hơn với đời sống cộng đồng. Tại đường chạy, các VĐV cùng chia sẻ niềm vui vận động, tinh thần chinh phục thử thách và sự cổ vũ dành cho nhau. Cự ly Family Run giúp các thành viên trong gia đình cùng tham gia, khuyến khích trẻ em hình thành thói quen vận động và xây dựng lối sống lành mạnh từ sớm.

Bên cạnh giá trị thể thao, chương trình đổi nhựa lấy quà, các vật phẩm thân thiện với môi trường và những trải nghiệm giáo dục về bảo vệ môi trường. Nhà tổ chức muốn biến thông điệp sống xanh thành những hành động cụ thể. Mỗi chai nhựa được thu gom, mỗi vật phẩm được tái sử dụng và mỗi thói quen tích cực được hình thành đều góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm với môi trường trong cộng đồng.

Các VĐV tạo nên không khí thể thao sôi động tại Phủ Lý, Ninh Bình.

Được biết, đây là năm thứ 4 giải chạy miễn phí này được tổ chức. Giám đốc đường chạy của YIC Phủ Lý Green Race 2026 Song Junhee chia sẻ: "Mỗi năm số người tham gia lại càng đông hơn, và năm nay chúng tôi đã cùng hơn 5.000 người tạo nên một lễ hội thật trọn vẹn".

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