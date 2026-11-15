Kỳ 2

Với Nguyễn Thị Tâm, sự đánh đổi lớn nhất khi theo đuổi boxing là những năm tháng tuổi trẻ dành cho tập luyện và thi đấu, thời gian bên gia đình và thử thách tự vượt qua khó khăn.

PV - Năm 2023 là giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Tâm. Tại SEA Games 32, Tâm gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái, buộc phải phẫu thuật và trải qua quá trình điều trị, phục hồi kéo dài. Khi đó, Tâm có từng nghĩ mình phải giải nghệ sớm?

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm: Có những lúc tôi thực sự hoang mang và tự hỏi liệu mình còn có thể trở lại thi đấu được nữa hay không. Sau phẫu thuật, tôi phải đối mặt với những cơn đau, những đêm không ngủ được và quãng thời gian phục hồi kéo dài. Có lúc tôi cảm thấy tủi thân, thu mình lại và không muốn chia sẻ với ai. Nhưng sâu bên trong, tôi vẫn chưa muốn từ bỏ boxing. Tôi nghĩ mình đã dành cả tuổi trẻ cho môn thể thao này, nên không muốn dừng lại khi chưa cho bản thân một cơ hội cuối cùng. Chính suy nghĩ đó giúp tôi kiên trì từng ngày để có thể trở lại như hôm nay.

Tâm từng có ý định bỏ cuộc vì chấn thương. Ảnh: Văn Lâm

Và Tâm đã vượt qua như thế nào để có một kỳ Asiad đáng nhớ với tấm HCB quý không kém giành HCV?

- Tôi bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất, kiên trì tập luyện từng ngày và học cách chấp nhận rằng bản thân cần thời gian để hồi phục. Có những việc trước đây rất bình thường nhưng sau chấn thương lại trở thành thử thách lớn. Tôi phải học cách kiên nhẫn, không nóng vội và không bỏ cuộc khi chưa nhìn thấy kết quả. Bên cạnh nỗ lực của bản thân, tôi cũng biết ơn các thầy cô, bác sĩ, HLV và đồng đội đã đồng hành. Tấm HCB Asiad là thành quả của một hành trình dài, nơi tôi phải chiến thắng chính mình trước khi bước lên sàn đấu.

Ở tuổi 32, Tâm vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho boxing và thể thao Việt Nam, vậy kế hoạch sắp tới của Tâm là gì?

- Trước mắt, tôi muốn tiếp tục chăm sóc sức khỏe, duy trì phong độ và cống hiến cho boxing khi còn đủ khả năng. Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, có một mong muốn mà tôi luôn trăn trở, đó là được vào biên chế của thể thao Hà Nội. Tôi đã gắn bó với boxing và thể thao Hà Nội suốt 18 năm, dành phần lớn tuổi trẻ để tập luyện, thi đấu và mang rất nhiều thành tích lịch sử về cho boxing Việt Nam, cho thể thao nước nhà. Tôi mong những nỗ lực và đóng góp của mình được ghi nhận, để có thể yên tâm tiếp tục cống hiến lâu dài cho thể thao Hà Nội.

Nguyễn Thị Tâm được khen thưởng sau Asiad, nhưng điều cô trăn trở nhất là một công việc ổn định sau khi giải nghệ. Ảnh: TTXVN

Với một võ sĩ boxing, chuyện tập luyện, thi đấu gian khổ thế nào. Tâm đã phải đánh đổi ra sao để theo đuổi đam mê?

- Boxing đòi hỏi sự kỷ luật, bền bỉ và hy sinh rất lớn. VĐV phải chấp nhận những buổi tập nặng, áp lực thành tích, những lần thất bại và cả việc bỏ lỡ nhiều niềm vui bình thường trong cuộc sống. Với tôi, cái giá lớn nhất là những năm tháng tuổi trẻ dành cho tập luyện và thi đấu, thời gian bên gia đình và những lúc phải tự mình vượt qua khó khăn. Nhưng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã chọn boxing, bởi đây là con đường giúp tôi trưởng thành và có cơ hội mang vinh quang về cho đất nước.

Là con gái, việc tập boxing sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với các VĐV nam?

- Ngày xưa tôi cũng từng tủi thân vì ai cũng nói rằng phụ nữ lại đi tập võ thì ai để ý, ai lại thích một người cứng cáp như đàn ông… Nhưng boxing giúp tôi mạnh mẽ hơn, vượt qua được nhiều rào cản và thử thách.

Nguyễn Thị Tâm truyền cảm hứng với giới trẻ.

Sau những thành tích đạt được, Tâm đều mang tiền thưởng về cho gia đình?

- Mỗi năm, tôi chỉ tập trung thi đấu và hưởng tiền lương thưởng theo quy định. Vì vậy, làm một VĐV chuyên nghiệp, tôi luôn mong muốn mọi cố gắng được đền đáp để có thêm những khoản giúp đỡ gia đình. Nhiều VĐV còn có thể kiếm tiền bên ngoài nhưng tôi chỉ tập trung vào việc tập luyện, thi đấu trong màu áo Hà Nội và đội tuyển quốc gia.



Tâm đã tính tới chuyện lấy chồng, sinh con chưa, mong muốn sau khi giải nghệ của Tâm là gì?

- Tôi cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống bình yên. Nhưng hiện tại, boxing vẫn là một phần rất quan trọng trong cuộc đời. Tôi dành phần lớn thanh xuân cho thể thao nên vẫn muốn tiếp tục hoàn thành những mục tiêu còn dang dở trước khi đưa ra những quyết định lớn cho cuộc sống riêng.

Sau khi giải nghệ, tôi mong muốn vẫn được gắn bó với boxing, truyền lại kinh nghiệm cho các thế hệ VĐV trẻ và giúp các em có thêm niềm tin để theo đuổi ước mơ. Tôi cũng hy vọng những năm tháng mình cống hiến sẽ là nền tảng để tiếp tục đóng góp cho thể thao Hà Nội và boxing Việt Nam theo một cách khác.

Xin cảm ơn Nguyễn Thị Tâm!

Bảng thành tích chói lọi Võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm (1994, quê Hưng Yên) là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của boxing Việt Nam. Cô sinh ra trong một gia đình làm nông, là con thứ hai trong nhà. Nguyễn Thị Tâm tập luyện boxing từ cuối năm 2009 và trưởng thành trong màu áo đội tuyển boxing Hà Nội. Hiện cô gắn bó với thể thao thành tích cao của Thủ đô. Trong sự nghiệp, Tâm từng giành HCV giải vô địch boxing nữ châu Á năm 2017 và 2022, hai HCV SEA Games 30 và 31, HCĐ Asiad 2018. Năm 2023, Nguyễn Thị Tâm làm nên lịch sử khi giành HCB giải vô địch boxing nữ thế giới. Tại Asiad 2026, cô giành HCB hạng 51kg nữ, trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Á vận hội.

Ảnh, Video: FBNV, Tam Ninh, Vietcontent