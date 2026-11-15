Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, golfer Đinh Quang Nghị giành chức vô địch trong mùa giải kỷ niệm 10 năm của Tiền Phong Golf Championship.

Quang Nghị khởi đầu vòng đấu với bogey ở hố 2, nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp bằng 2 birdie liên tiếp tại hố 3 và 4. Tuy nhiên, anh lại tiếp tục mắc bogey ở hố 6 và 9, khép lại 9 hố đầu với 37 gậy. Ở 9 hố sau, Quang Nghị ghi birdie tại hố 16, xen giữa 2 bogey ở hố 14 và 17. Cú đánh giữ par ở hố 18 giúp anh hoàn tất vòng đấu với tổng điểm 74 gậy (+2), qua đó đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2026.

Đinh Quang Nghị đăng quang giải đấu.

Tại bảng Tài năng trẻ, golfer Nguyễn Khánh Linh được xướng tên ở ngôi vị nhất bảng. Khánh Linh từng tham dự Asiad 20 mới đây ở Nhật Bản.

Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt 10 năm của giải đấu. Với 240 golfer tham dự, giải đạt quy mô kỷ lục số lượng và lần đầu tổ chức trên cả 2 sân 18 hố, tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn và chỉ khép lại vào tối muộn ngày 14/11.

Phát biểu tại gala trao giải, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh: "Tiền Phong Golf Championship vượt lên khuôn khổ một giải đấu thể thao, trở thành nơi kết nối những tấm lòng, lan tỏa trách nhiệm và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng".