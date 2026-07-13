Theo đó, Sedona SkyRun 2026 trở lại với một nguồn năng lượng khác biệt, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn, luôn chào đón những tinh thần dám thách thức bản thân qua 42 tầng. Từ năm 2024, kỷ lục đường đua nhanh nhất với thành tích 5 phút 22 giây vẫn chưa được phá vỡ, con số này trở thành mục tiêu đầy kịch tính cho các vận động viên năm nay.

Bên cạnh đó, điểm nhấn mới của sự kiện lần này là giải thưởng Đội Xuất Sắc Nhất, nhằm vinh danh đội nhóm có thành tích nổi bật và mang đến giải chạy một khía cạnh thi đua tập thể lành mạnh, khuyến khích các thành viên cùng nhau nỗ lực hướng đến mục tiêu chung.

Trải nghiệm của cuộc thi không chỉ dừng lại ở đường đua vì người tham gia còn có cơ hội hòa mình vào các hoạt động thú vị khác từ các nhà tài trợ, được tổ chức trong lễ trao giải sau cuộc thi. Đến cuối chương trình sẽ có phần bốc thăm những phần quà giá trị để trao đến tay các các vận động viên may mắn nhất. Giải chạy 2026 hứa hẹn là năm sôi động nhất trong lịch sử Sedona SkyRun.

Sự kiện trở thành hoạt động thường niên, cũng là cách Keppel tiếp tục thực hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng và ngôi trường đang cần sự hỗ trợ, thông qua chương trình Bytes for Future. Mỗi vận động viên tham gia đều đang góp một phần vào hành trình xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho các em học sinh, thông qua việc tiếp cận những trang thiết bị học tập hiện đại. Trải qua nhiều năm, cuộc thi đã dần trở thành chiến dịch ý nghĩa, vừa tôn vinh tinh thần thể thao, vừa lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

“Điều khiến tôi hào hứng nhất ở mùa giải năm nay chính là những điểm mới được đưa vào chương trình”, ông Albert Lafuente, Tổng Quản Lý Sedona Suites TP.HCM, chia sẻ. “Tôi tin rằng những thay đổi này sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác lạ cho tất cả người tham gia, tôi rất mong chờ mọi người được trực tiếp trải nghiệm đường đua năm nay”.

Tìm hiểu thêm chi tiết sự kiện tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/sedonaskyrun

Trang đăng ký: https://actiup.net/vi/event/sedona-sky-run-2026

Bích Trâm