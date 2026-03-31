Khi bình minh vừa ló rạng lúc 6h30, ngôi làng Murren, Thụy Sĩ chìm trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Không có tiếng xe ô tô, không tiếng còi xe inh ỏi, nơi đây chỉ có âm thanh nguyên sơ của thiên nhiên.

Hơn 100 năm qua, ngôi làng ven vách đá ở độ cao hơn 1.600m này không bị đô thị hoá và thương mại hoá. Nó vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, âm thanh thuần khiết của núi rừng.

Ngôi làng “treo” trên núi, tĩnh lặng

Murren nằm ở vị trí cao, chỉ có thể tiếp cận bằng cáp treo và tàu hoả leo núi. Ngôi làng không có đường dành cho ô tô.

Thông thường, du khách phải gửi xe dưới thung lũng, sau đó trải qua hành trình kéo dài khoảng 30-40 phút với cáp treo, tàu đường sắt khổ hẹp để lên làng.

Chính sự bất tiện này lại trở thành “tấm lọc tự nhiên”, hạn chế lượng khách du lịch ồ ạt và giúp Murren giữ được vẻ yên bình hiếm có.

Những chuyến cáp treo đầu tiên trong ngày khởi hành từ rất sớm, chủ yếu để vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Không có tiếng xe, âm thanh buổi sáng ở Murren gần như hoàn toàn thuộc về thiên nhiên. Tiếng chuông bò vang lên từ những đồng cỏ trên cao, tiếng gió luồn qua rừng thông và âm thanh thác nước từ băng tan vọng lại từ xa.

Các nghiên cứu đo đạc cho thấy, mức độ ồn vào khoảng 28-32 decibel trong khung giờ từ 6h30 đến 8h15, tương đương với không gian thư viện.

Khi du khách bắt đầu đổ về sau 9h, âm thanh tăng lên nhưng vẫn ở mức vừa phải. Với những người dậy sớm, đây được xem là một trong những trải nghiệm bình minh “nguyên bản” nhất của Thụy Sĩ.

Cuộc sống không xe ô tô của người dân địa phương

Khoảng 450 người sinh sống thường xuyên tại Murren. Không có ô tô, họ di chuyển hoàn toàn bằng cách đi bộ. Việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện bằng xe điện nhỏ trong khung giờ giới hạn vào buổi sáng.

Phần lớn cư dân làm việc trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ hoặc các nghề thủ công truyền thống. Có một cửa hàng tạp hóa nhỏ cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày.

Dù không có phương tiện cơ giới, ngôi làng vẫn duy trì đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như bưu điện, trạm cứu hỏa và phòng khám. Tất cả đều vận hành theo cách tối giản và thân thiện với môi trường.

Khi chiều xuống, Murren lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Những du khách đi trong ngày rời đi, trả lại không gian cho cư dân và khách lưu trú. Các nhà hàng địa phương phục vụ những món ăn truyền thống trong không gian ấm cúng, giữa khung cảnh núi non tĩnh mịch.

So với những điểm đến nổi tiếng như Zermatt hay Wengen, Murren ít thương mại hóa hơn, giá cả cũng “dễ chịu” hơn nhưng vẫn giữ được chất lượng trải nghiệm cao cấp.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của nơi này không nằm ở sự xa hoa, mà chính là cảm giác bình yên hiếm có.

Vào mùa đông, Murren trở thành thiên đường trượt tuyết với những cung đường dài hàng chục km.

Du khách cũng có thể trải nghiệm cáp treo lên đỉnh Schilthorn, nơi có nhà hàng xoay Piz Gloria nổi tiếng, từng xuất hiện trong một bộ phim James Bond. Từ đây, toàn cảnh dãy Alps hiện ra hùng vĩ ở độ cao gần 3.000m.

Mùa hè lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. Những con đường mòn phủ đầy hoa dại trải dài hàng trăm km, thích hợp cho các hoạt động đi bộ và khám phá thiên nhiên.