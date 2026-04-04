Trái dâu da

Núi Cấm tọa lạc tại xã Núi Cấm, tỉnh An Giang (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên cũ) được xem là "thủ phủ" của dâu da.

Loại quả này khi chín có lớp vỏ vàng ruộm, bên trong phần ruột gồm 2-3 múi. Mỗi múi được phủ bởi một lớp mỏng trơn tựa như lụa, cắn vào có vị chua nhẹ, thanh thanh.

Ở Núi Cấm hiện có 4 giống dâu da phổ biến là dâu da xanh núi Cấm, dâu xanh Gia Bảo, dâu Hạ Châu và dâu bòn bon.

Với người sành ăn, họ muốn tìm dâu da xanh núi Cấm bởi hương vị truyền thống, đã tồn tại cùng đời sống cư dân trên núi nhiều năm nay. Nhưng ngày nay, dâu xanh Gia Bảo và dâu bòn bon được trồng nhiều hơn bởi có vị ngọt và năng suất cao.

Ngoài ăn trực tiếp, chấm muối ớt như món ăn vặt, ở một số vùng, dâu da còn được dùng để nấu canh chua, đem ngâm đường hoặc làm gỏi với thịt lợn, thịt gà, tôm. Ảnh: Dương Việt Anh, Bếp của vợ

Trái trâm

Cứ độ tháng 4 dương lịch hằng năm, tới xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, du khách sẽ bắt gặp cảnh hàng chục người dân bày bán những thúng đựng đầy loại quả vừa nhỏ vừa đen trông lạ mắt.

Đó là trâm - thứ quả đặc sản trứ danh của vùng Bảy Núi, ngon và được ưa chuộng không kém thốt nốt, dâu da.

Mùa trâm chín thường bắt đầu từ giữa tháng 4 và kéo dài đến hết tháng 6. Ảnh: Street Food Thảo Vy

Theo người dân địa phương, loại quả này được thưởng thức tươi giống các loại trái cây quen thuộc khác.

Do quả trâm có vị ngọt, hơi chua, xen lẫn chút chát nhẹ nên có người thích chấm với muối ớt cho ngon.

Trái trường

Ở An Giang, cây trường mọc hoang lâu năm trong các khu rừng, phân bổ rải rác khắp vùng Bảy Núi.

Trái của loại cây này trông giống quả vải ở miền Bắc nhưng kích thước nhỏ bằng 1/3, vỏ mỏng, màu đỏ sậm hoặc trắng ngả hồng, tùy cây.

Trái trường có phần thịt trắng trong như chôm chôm, mềm và mọng nước, vị chua thanh, ngọt hậu, tỏa mùi thơm nhẹ đặc trưng.

Trước đây, trái trường ít được khai thác, người dân chỉ xem như một thứ quả giải khát, ăn chơi lúc đi rừng.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, loại quả này được bà con trong và ngoài địa phương ưa chuộng hơn vì lành, sạch và mang lại cảm giác lạ miệng so với các loại trái cây truyền thống.

Mùa trường thường kéo dài khoảng 2 tháng, từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 6 dương lịch. Ảnh: Thu Thao, Thanh Huyền

Trái trường có thể sử dụng tươi, ăn ngay khi chín hoặc biến tấu thành một số món lạ miệng để dễ thưởng thức và hấp dẫn hơn, ví dụ như chấm/lắc muối ớt, lột vỏ ngâm đường…

Một số quán nước vỉa hè ở Tịnh Biên, Châu Đốc hay Tri Tôn còn sáng tạo bằng cách đem trái này ép lấy nước, pha chế thành thức uống giải khát mùa hè.

Trái gùi

Ở An Giang còn có một loại quả rừng thơm ngon được nhiều người yêu thích. Đó là quả gùi. Khi chín, quả có màu vàng cam đẹp mắt, trông tựa như quả trứng gà (còn gọi là lê ki ma).

Vỏ quả mềm, mỏng, bẻ ra thấy phần ruột bên trong gồm các múi nhỏ như múi mít, có hạt và dậy mùi thơm đặc trưng.

Mùa quả gùi chín thường bắt đầu từ khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch hằng năm. Ảnh: SG Nguyen

Ở một số nơi, người ta còn gọi quả gùi là măng cụt rừng vì phần ruột cũng tựa như măng cụt, vị lại ngọt ngọt, chua chua theo tỉ lệ 50%.

Quả gùi chín có thể ăn ngay cả vỏ hoặc lột vỏ, tùy sở thích mỗi người. Tuy nhiên, tránh cắn hạt vì hạt gùi rất đắng.

Cầu kỳ hơn, người ta đem quả gùi xay làm sinh tố hoặc dầm đường, tạo thành món giải nhiệt thanh mát, tươi ngon.

Trái hồng quân

Tại Việt Nam, cây hồng quân (hay còn gọi là bồ quân, mùng quân) mọc tự nhiên hoặc được trồng nhiều ở các vùng núi cao, rừng sâu từ Bắc vào Nam.

Trong đó, An Giang được xem là nơi trồng cây hồng quân phổ biến nhất, hầu như nhà nào cũng có.

Quả hồng quân được trồng tự nhiên, không tốn công chăm sóc nên khá lành và sạch, khách mua về chỉ cần rửa lại với nước là có thể ăn ngay. Ảnh: Thúy Liễu

Người dân địa phương cho biết, quả hồng quân thường có vào mùa hè, mùa thu và chín rộ nhất từ khoảng tháng 8 đến tháng 9.

Quả non có màu xanh, còn khi chín chuyển sang màu đỏ sẫm hoặc tím.

Vỏ quả mỏng, căng mọng, hạt ít, còn phần cùi có màu vàng, dậy mùi thơm, vị chát nhẹ xen lẫn chua ngọt.