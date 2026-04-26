Khoảng 11h45 ngày 26/4, Công an xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về việc hai du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Đáng chú ý, một trong hai người bị ong rừng đốt, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, choáng váng.

Hai du khách khi được tìm thấy. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Yên Tử đã nhanh chóng liên lạc với các du khách, hướng dẫn họ giữ bình tĩnh, ở yên tại chỗ để chờ lực lượng hỗ trợ.

Đồng thời, đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử triển khai các phương án tìm kiếm.

Các mũi tìm kiếm đã rà soát dọc những tuyến đường mòn, khe suối và khu vực hiểm trở mà du khách có thể đã đi qua.

Quá trình tìm kiếm gặp không ít khó khăn do khu vực rừng già có địa hình phức tạp, nhiều vực sâu, đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ, chiến sĩ đã tập trung tối đa để sớm tiếp cận người bị nạn.

Hai du khách (vị trí thứ 3 và 4 từ trái qua) chụp ảnh với lực lượng tìm kiếm. Ảnh: CACC

Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai du khách tại một khu vực hẻo lánh trong rừng. Sau khi tiến hành sơ cứu và ổn định tâm lý, các chiến sĩ đưa hai du khách ra khỏi rừng an toàn.