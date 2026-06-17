Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 4h35 sáng nay (17/6), Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà dân 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường lực lượng chức năng giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy. Ảnh: PCCC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà có kết cấu 4 tầng và có 3 người gồm hai ông bà cùng một cháu nhỏ 4 tuổi đang mắc kẹt ở tầng 3.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận các nạn nhân qua ban công tầng 3, đồng thời trấn an tinh thần và hướng dẫn họ di chuyển xuống nơi an toàn.

Đến 5h20, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.