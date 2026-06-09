Chiều nay (9/6), Công an phường Linh Xuân vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một người tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói đen kèm lửa lớn bốc lên nghi ngút từ căn nhà cấp 4 rộng khoảng 32m² tại hẻm số 9, đường Trục Chính 10 (khu phố 34, phường Linh Xuân).

Hàng xóm xung quanh lập tức hô hoán, huy động bình chữa cháy mini và vòi nước tiếp cận hiện trường để dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: HC

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 2 (Phòng PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang các hộ dân lân cận. Tuy nhiên, khi tiến vào bên trong kiểm tra, lực lượng chức năng đau xót phát hiện chủ nhà là bà P.T.Đ.H (76 tuổi) đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, bà H. sinh sống cùng hai người cháu gái. Sáng cùng ngày, các cháu đều đã đi làm, bà H. ở nhà một mình thì không may xảy ra hỏa hoạn đau lòng trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.