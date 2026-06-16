Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận tin báo cháy tại nhà dân cao 3 tầng, 1 tum.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận dập tắt đám cháy. Ảnh: CACC

Bên trong tầng 1 của ngôi nhà bị cháy. Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tới hiện trường phối hợp với lực lượng sở tại triển khai công tác dập lửa, cứu nạn.

Khi lực lượng chức năng có mặt, đám cháy đang phát triển mạnh, khói bốc cao dữ dội. Các mũi trinh sát triển khai đội hình phun nước, tìm kiếm người mắc kẹt và ngăn chặn cháy lan.

2 nạn nhân bị kẹt trong vụ cháy. Ảnh: CACC

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công an đã hướng dẫn 2 người bên trong thoát nạn an toàn ra ngoài. Sau một thời gian nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.