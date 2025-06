Hôm nay (ngày 26/6), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đội Hình sự đặc nhiệm của đơn vị này vừa giải cứu một nam sinh bị 'bắt cóc online'.

Cụ thể, 23h tối 24/6 Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của một gia đình tại quận 3 về việc con của họ, là một nam sinh 19 tuổi, bị mất liên lạc có dấu hiệu bất thường. Gia đình cho biết, nam sinh này nhận cuộc gọi từ người lạ rồi rời nhà đi đâu không ai biết, gia đình không liên lạc được.

Gần đây nở rộ chiêu lừa đảo 'bắt cóc online' cực kỳ tinh vi. Ảnh minh hoạ: Công an TPHCM

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là chiêu lừa đảo dạng 'bắt cóc online' mà gần đây có 1 số người sập bẫy.

Khoảng 1h30 sáng 25/6, trinh sát của đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã ập vào một khách sạn ở đường Hoàng Sa, quận Phú Nhuận, giải cứu thành công nam sinh nói trên.

Qua điều tra, công an làm rõ, các đối tượng giấu mặt đã giả danh cán bộ công an, gọi điện đe dọa rằng nam sinh 19 tuổi liên quan đến vụ án mua bán ma túy, buộc phải chuyển khoản 600 triệu đồng để “giải quyết vụ việc”. Các đối tượng dụ dẫn, yêu cầu nam sinh tự bắt xe công nghệ đến khách sạn, cách ly và không liên lạc với ai ngoài số điện thoại của chúng.

Đáng nói là trong quá trình 'bắt cóc online', các đối tượng lừa đảo đã yêu cầu nạn nhân chuyển 51 triệu đồng vào tài khoản mà chúng chỉ định.

Mới đây, đội Hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự cũng giải cứu”một trường hợp, là em Mai Đình Chí T. (18 tuổi, ngụ quận 4) bị 'bắt cóc online'. Cũng bằng chiêu thức giả danh công an gọi điện, các đối tượng giấu mặt đã dụ dẫn em T. tự thuê phòng khách sạn để cách ly.

Sau đó, chúng gọi điện cho gia đình em T. để lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền chuộc người và chúng đã chiếm đoạt được 200 triệu đồng.

Qua các vụ việc có tính chất như trên, Công an TPHCM thông tin, không có vụ bắt cóc nào, mà thực sự đây là chiêu thức lừa đảo mới, tinh vi của các đối tượng hoạt động trên không gian mạng.

Các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện cho nạn nhân, cáo buộc họ liên quan đến vụ án (thường là ma túy, rửa tiền) để ây áp lực tâm lý, đe dọa... từ đó ép nạn nhân tự cô lập ở khách sạn, không được liên lạc với ai. Sau đó chúng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền để “giải quyết vụ việc” hoặc để “kiểm tra tài khoản”; hoặc liên hệ với gia đình nạn nhân để lừa đảo bằng cách chuyển tiền chuộc người.

Công an TPHCM khuyến cáo, Công an TP không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân tự chuyển tiền để xác minh, điều tra. Khi nhận được cuộc gọi lạ xưng là Công an, Viện KSND, Tòa án… người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Người dân không tự ý đến khách sạn, địa điểm lạ hoặc tự cách ly khi có yêu cầu qua điện thoại; nếu có nghi ngờ thì hãy bình tĩnh cúp máy, gọi đến số tổng đài của Công an TPHCM (113) hoặc đến trực tiếp trụ sở công an gần nhất để trình báo.