Giải đấu eSports cấp đội tuyển quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á (SEA Esports Nations Cup 2026 - SNC) vừa được công bố tại sự kiện Gameverse 2026, khai mạc vào sáng 8/5, tại TPHCM.

Theo đó, giải đấu thường niên này sẽ bắt đầu tại Việt Nam từ năm 2026, được tổ chức bởi Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á, Vietnam GameVerse và VNGGames.

Giải đấu, quy tụ 87 vận động viên đến từ 11 quốc gia. Ở mùa giải đầu tiên, VNGGames phối hợp tổ chức toàn bộ 4 bộ môn thi đấu với 6 nội dung tranh huy chương, gồm: PUBG Mobile, Teamfight Tactics (Đấu Trường Chân Lý), Crossfire: Legends và Total Football VNG. Tổng giá trị giải thưởng của SNC mùa giải đầu tiên trị giá 41.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

eSports, hay Thể thao điện tử, hiện đang tạo ra chuỗi giá trị kinh tế rộng khắp trên toàn cầu, từ streaming, marketing - quảng cáo, tổ chức sự kiện cho đến quảng bá văn hóa, thi đấu thể thao chuyên nghiệp.

Tại Đông Nam Á, mức độ nhận biết eSports đạt 94%, cao hơn cả châu Âu (85%), theo IMARC. Thị trường eSports toàn cầu năm 2025 cũng đạt quy mô doanh thu lên tới 3 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép đạt 19% mỗi năm, theo Business Research Company. Riêng khu vực ĐNÁ đạt doanh thu 77,4 triệu USD năm 2025 và được dự báo tăng lên 154,9 triệu USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép 7,62% mỗi năm.

Tại Việt Nam, có khoảng 28,2 triệu người đã và đang tham gia các hoạt động giải trí điện tử, chiếm gần 30% dân số, theo Statista. Doanh thu eSports trong nước cũng được dự đoán cán mốc 10 triệu USD vào năm 2030.

SEA Esports Nations Cup 2026 không chỉ là một giải đấu thể thao điện tử cấp khu vực, mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng một hệ thống thi đấu cấp đội tuyển quốc gia có cấu trúc, tiêu chuẩn và định hướng phát triển dài hạn cho Đông Nam Á.

Được khởi xướng bởi Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á - SEAEF, giải SEA Esports Nations Cup kết nối các liên đoàn thành viên, đơn vị đăng cai, đối tác tổ chức sự kiện và cộng đồng thể thao điện tử trong khu vực trong một mô hình hợp tác chung.

Thông qua giải đấu này, các quốc gia Đông Nam Á cùng xây dựng một nền tảng thi đấu thường niên, nơi các đội tuyển quốc gia tranh tài dưới màu cờ sắc áo, đồng thời góp phần hình thành lộ trình phát triển vận động viên, tiêu chuẩn tổ chức chung và cơ chế phối hợp khu vực ngày càng chặt chẽ.