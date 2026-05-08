Công bố chiều 8/5, giải futsal HDBank VĐQG 2026 được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM theo thể thức sân nhà- sân khách, từ 9/5 đến 25/7. Tám đội tham dự gồm: Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ TP.HCM, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam TP.HCM và Tân Hiệp Hưng TP.HCM.

Theo điều lệ, mỗi CLB được đăng ký 1 ngoại binh và 1 cầu thủ gốc Việt Nam, mục đích để nâng cao chất lượng chuyên môn. Giải tiếp tục áp dụng thể thức vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách) để tính điểm xếp hạng chung cuộc.

Thái Sơn Nam TPHCM có bảo vệ được ngôi vô địch?

Năm nay, hệ thống giải futsal VĐQG được gắn kết chặt chẽ với hệ thống thi đấu quốc tế, sau khi LĐBĐ châu Á (AFC) vừa tái khởi động giải đấu dành cho cấp CLB. Theo quy định, nhà vô địch giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Ggải futsal các CLB châu Á 2027, Á quân giành quyền dự giải vô địch các CLB futsal Đông Nam Á 2027, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép của AFC/AFF.

Đại diện VFF khẳng định, giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026 là cơ sở giúp futsal Việt Nam tiếp tục vươn xa trên đấu trường quốc tế. Trong năm 2025, futsal Việt Nam đã có bước nhảy vọt, leo 6 bậc từ nhóm ngoài top 20 bước vào nhóm những đội futsal mạnh nhất thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của futsal nam Việt Nam kể từ khi FIFA công bố bảng xếp hạng futsal thế giới.

Tại Giải Futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng loại và giành quyền vào tứ kết, khẳng định bước tiến mạnh mẽ về chuyên môn.