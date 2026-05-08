U17 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại VCK U17 châu Á 2026 sau khi đánh bại U17 Yemen 1-0 ở trận ra quân. Chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm quan trọng, mà còn giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tự tin hơn rất nhiều trước khi gặp thử thách lớn mang tên: U17 Hàn Quốc và U17 UAE.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm thời xếp nhất bảng đấu, trong khi U17 Hàn Quốc và U17 UAE cùng có 1 điểm (hòa 1-1), còn U17 Yemen đứng cuối bảng. Với cục diện hiện tại, đoàn quân của HLV Cristiano Roland nếu thắng U17 Hàn Quốc ở trận đấu tiếp theo sẽ có 6 điểm, giành vé vào tứ kết sớm trước 1 lượt đấu, đồng thời cũng là suất dự World Cup 2026.

U17 Việt Nam thi đấu rất tự tin trong trận ra quân. Ảnh: AFC

Nhiệm vụ đánh bại U17 Hàn Quốc rất khó khăn với U17 Việt Nam, nhưng trước giờ bóng lăn chưa nói trước được điều gì. Ở trận tranh HCĐ giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam từng gây bất ngờ lớn khi quật ngã U23 Hàn Quốc. Chiến thắng của các đàn anh giúp Nguyễn Lực và các đồng đội tự tin hơn rất nhiều trước cuộc đối đầu với đội bóng xứ Kim chi.

Trên thực tế, sau trận thắng ngày ra quân, U17 Việt Nam có 3 điểm "làm vốn", vì thế thầy trò HLV Cristiano Roland giảm bớt được áp lực. Ở trận đấu với U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam có thể trở lại với lối đá sở trường của mình: phòng ngự phản công.

Trong khi đó, ở trận ra quân, U17 Hàn Quốc cầm bóng 70%, dứt điểm 21 lần, thực hiện 418 đường chuyền. Các thông số của U17 Hàn Quốc đều vượt trội so với đối thủ, nhưng điều họ cần là chiến thắng lại không làm được. Ngược lại, việc dâng đội hình lên cao đã khiến U17 Hàn Quốc phải trả giá.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam quyết tâm gây bất ngờ trước U17 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Cái cách mà hàng phòng ngự U17 UAE điềm tĩnh đối phó với U17 Hàn Quốc, cùng những pha phản công nhanh, là điều mà U17 Việt Nam cần học hỏi. Vấn đề của U17 Hàn Quốc chính là sự hiệu quả, khi đội bóng này thi đấu nôn nóng và tưởng như có thể dễ dàng sút tung lưới đối phương.

Cách đây 1 năm, U17 Việt Nam từng gây bất ngờ cầm hòa cả Nhật Bản, UAE và Australia. Dù không thể đi tiếp nhưng đội bóng của HLV Cristiano Roland cho thấy họ không hề e ngại trước các đối thủ mạnh. Sau 1 năm, các cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành hơn rất nhiều, và điều quan trọng là tất cả có đủ khả năng chơi sòng phẳng, cạnh tranh suất đi tiếp.