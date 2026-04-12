Đội tuyển futsal Việt Nam chia tay giải Futsal Đông Nam Á 2026 với vị trí hạng Ba, sau khi đè bẹp Australia 4-0, chiều 12/4.

HLV Diego Giustozzi hướng đến những thử nghiệm, nhưng Việt Nam vẫn thể hiện sự vượt trội so với Australia.

Futsal Việt Nam thắng tưng bừng.

Các bàn thắng của Việt Nam được chia đều cho mỗi hiệp. Đáng chú ý, thủ môn Phạm Văn Tú cũng gây ấn tượng với bàn ấn định kết quả 4-0, sau khi có nhiều pha cứu thua đẹp mắt.

Ghi bàn: Nhan Gia Hưng 3', Đoàn Phát 18', Thịnh Phát 21', Văn Tú 40'.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Văn Tú; Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Thịnh Phát, Đinh Công Viên.

Australia: Feilich; Jacob Harb, Garnham, Giovenali, De Melo.

VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal giữa Việt Nam vs Australia: