Đội tuyển futsal Việt Nam chia tay giải Futsal Đông Nam Á 2026 với vị trí hạng Ba, sau khi đè bẹp Australia 4-0, chiều 12/4.
HLV Diego Giustozzi hướng đến những thử nghiệm, nhưng Việt Nam vẫn thể hiện sự vượt trội so với Australia.
Các bàn thắng của Việt Nam được chia đều cho mỗi hiệp. Đáng chú ý, thủ môn Phạm Văn Tú cũng gây ấn tượng với bàn ấn định kết quả 4-0, sau khi có nhiều pha cứu thua đẹp mắt.
Ghi bàn: Nhan Gia Hưng 3', Đoàn Phát 18', Thịnh Phát 21', Văn Tú 40'.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Văn Tú; Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Thịnh Phát, Đinh Công Viên.
Australia: Feilich; Jacob Harb, Garnham, Giovenali, De Melo.
VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal giữa Việt Nam vs Australia:
40'
Hết giờ! Việt Nam 4-0 Australia!
Một trận đấu tốt của đội tuyển futsal Việt Nam để giành hạng 3 Đông Nam Á.
40'
Bàn thắng! 4-0 cho Việt Nam! Bắt gọn bóng khi đối thủ đá 5 cầu, Phạm Văn Tú rất nhanh tung cú đá chính xác vào khung thành trống.
39'
Không vào! Đinh Công Viên qua người rất hay, bứt phá cánh phải tung cú dứt điểm ra ngoài. Một pha quá cá nhân khi khung thành đối thủ bỏ trống.
38'
Jacob Harb sút căng, Mạnh Dũng lăn xả cản phá đưa bóng ra hết biên ngang.
37'
Rogan dứt điểm sau pha phản công nhanh, nhưng bóng ra ngoài.
36'
Australia đá 5 cầu nhưng không hiệu quả. Việt Nam vẫn đang làm chủ thế trận rất tốt.
35'
Feilich băng lên đấm bóng trên đầu Thịnh Phát, anh bị đau sau khi tiếp đất.
31'
Feilich bị xử phạt lỗi chơi bóng lần hai. Gia Hưng sút vọt xà sau tình huống phối hợp với Ngọc Ánh.
31'
Đa Hải khống chế một nhịp rồi dứt điểm mũi giày, bóng đi chệch khung thành.
30'
Không vào! Feilich xuất sắc đổ người cứu thua, không cho Gia Hưng ập vào đá bồi.
29'
Cơ hội! Công Viên sút nhanh, thủ môn Australia dùng chân cứu thua.
28'
De Melo thả bóng qua Văn Tú rồi dứt điểm đi ra ngoài.
27'
Không vào! Công Đại chuyền ngang, Minh Quang băng vào đánh gót đưa bóng đi chệch cột dọc.
27'
Rogan thực hiện cú đá má trong chân trái từ xa, bóng đi không chính xác.
22'
Không vào! Thủ môn Feilich có 2 pha cứu thua liên tiếp trước các pha dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam.
21'
Bàn thắng! 3-0 cho Việt Nam! Chỉ 9 giây khi hiệp 2 bắt đầu, Thịnh Phát đón đường chuyền từ Công Viên ghi bàn thứ 3.
21'
Hiệp 2 bắt đầu.
20'
Hiệp 1 kết thúc! Việt Nam 2-0 Australia!
Với thế trận vượt trội, cùng sự xuất sắc của Phạm Văn Tú, đội quân của HLV Diego Giustozzi có lợi thế 2-0.
18'
Bàn thắng! Việt Nam dẫn 2-0! Đa Hải cắt bóng thành công, tiến đến sát cột góc bên cánh phải rồi căng ngang, để Châu Đoàn Phát sút cận thành nhân đôi cách biệt.
17'
Jacob Harb nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Công Viên.
17'
Cột dọc! De Melo dứt điểm rất căng, Văn Tú khẽ chạm tay làm thay đổi quỹ đạo đưa bóng bật cột dọc ra ngoài.
17'
Không vào! Đoàn Phát dứt điểm chân phải rất nhanh, Feilich kịp dùng chân cản phá đi hết biên ngang.
16'
Feilich chủ động cản phá tình huống cầu thủ Việt Nam có thể sút cận thành.
15'
Không vào! Trong pha phối hợp đá biên, Jacob Harb sút căng qua hai cầu thủ áo đỏ, bóng đổi hướng và Văn Tú xuất sắc cứu thua.
14'
Nguy hiểm! Feilich chuyền dài, Guerreiro tung người vô lê góc hẹp rất đẹp đi vọt xà ngang. Cả nhà thi đấu dành lời khen cho cầu thủ Australia.
13'
Cứu thua! Guerreiro tung cú sút xa rất căng, bóng đi chìm và Văn Tú xuất sắc đổ người cản phá.
13'
Đến lượt Đa Hải bị đau. Các cầu thủ Australia đang áp sát nguy hiểm.
12'
Nguy hiểm! Đa Hải qua người rất hay bên cánh trái xuống gần biên ngang rồi kiến tạo, Ngọc Anh dứt điểm bật cầu thủ đối phương. Ánh cũng bị đau sau pha bóng này.
11'
Nguy hiểm! Châu Đoàn Phát nỗ lực rướn người dứt điểm sau sai lầm của Australia, đưa bóng chệch khung thành. Tình huống này khiến anh bị đau.
9'
Không vào! Thịnh Phát thực hiện pha qua người xuất sắc, cú đá sau đó đi trúng vị trí của Feilich.
6'
Không vào! Thủ môn Feilich nhận thấy Văn Tú dâng cao, dứt điểm nhanh nhưng bóng rơi trên nóc lưới Việt Nam.
6'
Không vào! Trịnh Công Đại đột phá dọc biên trái rồi dứt điểm nhưng thủ môn Australia băng lên cản phá thành công.
4'
Đa Hải dứt điểm nhưng không thành công.
3'
Bàn thắng! 1-0 cho Việt Nam! HLV Diego Giustozzi nhanh chóng thay đổi tổ đấu để thử nghiệm, Đa Hải tung người dứt điểm trở thành kiến tạo, Nhan Gia Hưng đá bồi cận thành ghi bàn.
2'
Châu Đoán Phát thực hiện cú vô lê chân phải rất nhanh. Anh muốn có phạt góc nhưng trọng tài không nghĩ vậy.
1'
Trận đấu bắt đầu.