Từ chuỗi trận bất bại

Chiến thắng trước U17 Yemen ở giải U17 châu Á chưa thể giúp U17 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết và giành vé dự U17 World Cup. Tuy vậy, màn khởi đầu ấn tượng ấy là khích lệ lớn giúp các học trò của HLV Roland tiếp tục vững vàng, chiến hết mình trước hai thử thách lớn hơn là U17 Hàn Quốc và U17 UAE.

Không chỉ là 3 điểm, điều đáng nói hơn nằm ở cách U17 Việt Nam chơi bóng. Đội bóng của HLV Roland nhập cuộc tự tin, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, tổ chức pressing hợp lý và đặc biệt là giữ được sự tỉnh táo trong những thời điểm khó khăn.

U17 Việt Nam đã bản lĩnh, trưởng thành hơn rất nhiều...

Chiến thắng trước Yemen cũng nối dài chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng của U17 Việt Nam dưới thời HLV Roland: 17 trận bất bại, ghi tới 60 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 lần là những con số biết nói. Đáng chú ý hơn, đội bóng trẻ Việt Nam còn sở hữu chuỗi 9 trận liên tiếp giữ sạch lưới – thành tích cho thấy sự ổn định và tính tổ chức rất cao.

Công đầu thuộc về HLV Roland

Nếu nhìn vào hiện tại, nhiều người sẽ nghĩ rằng U17 Việt Nam đã sớm định hình được lối chơi dưới thời HLV Roland. Nhưng thực tế, những ngày đầu của chiến lược gia người Brazil không hề dễ dàng.

Khi mới tiếp quản đội bóng, U17 Việt Nam từng gây nhiều tranh cãi bởi cách chơi chưa thật sự hấp dẫn, thiếu sự mượt mà trong tổ chức, triển khai bóng còn khá đơn điệu, thậm chí có thời điểm bị đánh giá là thực dụng và chưa mang lại nhiều cảm xúc.

Và thành quả đó xuất phát từ HLV Roland

Không ít hoài nghi từng xuất hiện xung quanh HLV Cristiano Roland. Nhưng thay vì thay đổi theo áp lực ngắn hạn, thuyền trưởng người Brazil kiên trì với con đường mình chọn: xây dựng một đội bóng hiện đại từ nền tảng kỷ luật chiến thuật, khả năng kiểm soát không gian và tư duy chơi bóng tập thể.

Giờ đây, thành quả đã bắt đầu xuất hiện rõ rệt, U17 Việt Nam hiện tại chơi bóng với sự tự tin rất lớn. Các cầu thủ di chuyển đồng bộ hơn, xử lý bóng trong phạm vi hẹp tốt hơn và đặc biệt là biết cách duy trì cường độ thi đấu cao suốt trận.

Điều đáng khen nhất ở HLV Roland là khả năng truyền sự tự tin cho các học trò. Ở sân chơi châu Á, gặp áp lực lớn nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ để từ đó mới có những kết quả ấn tượng khi cầm hoà cả Nhật Bản, Australia ở VCK năm 2025.

Dĩ nhiên, hành trình phía trước còn rất dài. U17 Việt Nam vẫn cần kiểm chứng thêm trước những đối thủ mạnh hơn. Nhưng ít nhất lúc này, người hâm mộ có quyền hy vọng vào một thế hệ trẻ biết chơi bóng hiện đại, giàu cá tính và không còn e dè trước các đối thủ được đánh giá trên tầm. Trong bước chuyển mình ấy, công đầu chắc chắn thuộc về HLV Roland.

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn