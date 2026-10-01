Carlos Alcaraz tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Tommy Paul sau hai set, qua đó giành vé vào bán kết Vienna Open 2026, nơi anh sẽ chạm trán Daniil Medvedev.

Bước vào trận tứ kết Vienna Open 2026, Carlos Alcaraz được đánh giá cao hơn nhờ thành tích đối đầu vượt trội trước Tommy Paul. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ vẫn tạo ra không ít khó khăn cho ngôi sao Tây Ban Nha.

Ngay trong set mở màn, Alcaraz nhập cuộc tự tin với những cú đánh uy lực và khả năng di chuyển linh hoạt. "Tiểu Nadal" chủ động gây sức ép, tận dụng cơ hội bẻ game giao bóng của đối thủ để giành chiến thắng 6-4.

Alcaraz và Medvedev gặp nhau ở bán kết Vienna Open 2026 - Ảnh: ATP, AGTP Tennis

Sang set hai, Tommy Paul thi đấu quyết tâm hơn, cải thiện khả năng giao bóng và liên tục đáp trả những pha tấn công của Alcaraz.

Hai tay vợt tạo nên thế trận giằng co, không ai dễ dàng tạo được khác biệt, khiến set đấu phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, Alcaraz chứng minh bản lĩnh ở thời điểm quyết định, giành chiến thắng 7-2 để khép lại set hai với tỷ số 7-6.

Chung cuộc, Alcaraz thắng Tommy Paul 2-0 (6-4, 7-6), qua đó giành quyền vào bán kết Vienna Open.

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là Daniil Medvedev, người vừa dễ dàng đánh bại Adrian Mannarino 6-2, 6-3 ở tứ kết.

Cuộc đại chiến giữa Alcaraz và Medvedev hứa hẹn hấp dẫn khi hai tay vợt hàng đầu tranh tấm vé vào chung kết giải ATP 500 tại Áo.