Khẩu vị thay đổi theo thời tiết và phản ứng thích nghi tự nhiên

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể con người trải qua những biến đổi sinh học rõ rệt để điều hòa thân nhiệt. Cảm giác thèm ăn hoặc thèm thức uống có vị ngọt đậm thường giảm đi như một cơ chế bảo vệ khỏi những hoạt động tiêu hóa phức tạp vốn sản sinh nhiệt lượng bên trong cơ thể. Thay vào đó, mọi người có xu hướng tìm đến những đồ uống có vị thanh nhẹ, chua dịu hoặc tươi mát.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phản ứng thích nghi tự nhiên. Trong môi trường nóng, cơ thể ưu tiên những trải nghiệm mang lại cảm giác dễ chịu, tươi mới và giúp giảm cảm giác oi bức.

Nếu vị ngọt thường mang đến cảm giác dễ chịu từ từ thì vị chua lại tạo ra một phản ứng “bùng nổ” gần như tức thì. Khi vị chua tiếp xúc với lưỡi, các thụ thể vị giác sẽ nhanh chóng gửi tín hiệu đến não bộ, đồng thời kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh hơn.

Chính vì vậy, những loại trái cây có vị chua thuộc họ cam chanh (Citrus) như chanh, tắc, cam, bưởi, quýt… thường trở thành lựa chọn hương vị đồ uống phổ biến vào dịp mùa hè ở nhiều quốc gia.

Quả Chanh Nhật Yuzu sở hữu vị chua thanh và hương thơm tươi mát đặc trưng, được sử dụng nhiều trong thực đơn đồ uống cao cấp

Citrus luôn là nhóm hương vị được yêu thích hàng đầu mỗi khi trời nóng. Khoa học đã chứng minh rằng các axit hữu cơ tự nhiên có trong các loại quả này đóng vai trò cốt lõi trong việc đánh thức các giác quan.

Với đặc trưng tươi mát, dễ uống và tốt cho sức khỏe, các loại quả như chanh, tắc… thường được kết hợp cùng trà và mật ong để giải khát và mang đến tinh thần sảng khoái.

Từ khoa học đến trải nghiệm giải khát tinh tế

Vượt lên trên một món đồ uống giải khát thông thường, những chai trà chanh, trà tắc thanh mát với vị chua nhẹ vừa tiện lợi, vừa hợp vị trở thành một phần trong phong cách sống hiện đại.

Trà Mật Ong Boncha vị Chanh, Tắc, Chanh Nhật Yuzu được giới trẻ yêu thích

Một trong những đại diện tiêu biểu được giới trẻ ưa chuộng trong mùa nắng nóng là dòng Trà Mật Ong Boncha. Thương hiệu này đã khéo léo kết hợp trà xanh thanh mát với 100% mật ong nguyên chất cùng các hương vị Citrus đặc trưng như chanh, tắc hay chanh Nhật Yuzu cao cấp nổi tiếng.

Sự hòa quyện giữa vị chua thanh tao và vị ngọt dịu dàng của mật ong không chỉ giải tỏa cơn khát tức thì mà còn mang lại một trải nghiệm thưởng thức đầy cảm xúc, hứng khởi.

Dù là trong không gian văn phòng, trên giảng đường hay trong những chuyến dã ngoại, sự hiện diện của những hương vị thanh mát này luôn mang lại cảm giác sảng khoái.

Trà Mật Ong Boncha dạng chai tiện lợi phù hợp mang đi học, đi làm

Linh Giang