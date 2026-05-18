Trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Vũ Long, Trưởng phòng Đào tạo Nghiên cứu khoa học Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội cho biết, theo học thuyết ngũ hành, “hỏa khắc kim”, tức tâm hỏa mùa hè nếu quá vượng sẽ ảnh hưởng đến phế khi sang thu. Vì vậy, dưỡng sinh mùa hạ không chỉ để cơ thể khỏe mạnh trước mắt mà còn giúp phòng bệnh cho những tháng thu tới.

Dưới đây là 4 bài trà dưỡng sinh phù hợp trong mùa hè:

Trà lá sen hoa cúc giúp thanh tâm, giảm mất ngủ

Nguyên liệu gồm lá sen 5g, hoa cúc 5g, câu kỷ tử 5g và cam thảo 3g liệu hãm với nước sôi khoảng 10 phút rồi dùng trong ngày.

Theo bác sĩ Long, loại trà này phù hợp với người nóng trong, thường xuyên mỏi mắt, khó ngủ nhẹ hoặc dễ cáu gắt vì thời tiết oi bức. Lá sen có tác dụng thanh nhiệt, an thần nhẹ; hoa cúc giúp sáng mắt, giảm căng thẳng; câu kỷ tử hỗ trợ dưỡng can thận. Sự kết hợp này giúp cơ thể dịu nhiệt, thư giãn tinh thần trong mùa hè.

Trà lá sen hoa cúc giúp thanh tâm, giảm mất ngủ. Ảnh minh họa: Minh Nguyễn

Chuyên gia cho rằng, uống loại trà này đều trong mùa hạ giúp cơ thể hạn chế tích tụ nhiệt ở tim. Khi bước sang mùa thu, thời điểm phổi dễ bị tổn thương, cơ thể sẽ ít gặp tình trạng khô họng, ho khan hay viêm họng hơn.

Nước râu ngô mã đề thanh nhiệt, lợi tiểu

Cách chế biến như sau: Lấy râu ngô 20g, mã đề 15g, rễ cỏ tranh 15g và cam thảo đất 10g, sắc lấy nước uống trong ngày.

Loại nước này phù hợp với người có biểu hiện tiểu vàng, nóng trong, nổi rôm sảy hoặc cảm giác cơ thể tích nhiệt do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Theo y học cổ truyền, râu ngô và mã đề có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt; rễ cỏ tranh hỗ trợ giải độc, giảm nóng; cam thảo đất giúp làm dịu cơ thể.

Bác sĩ Long cho biết, việc thanh lọc cơ thể đều đặn trong mùa hè có thể giảm tích tụ độc tố do nắng nóng. Nhờ đó, khi sang mùa thu, cơ thể thích nghi với thời tiết chuyển mùa nhẹ nhàng hơn, hạn chế khô da, đau rát họng và góp phần phòng ngừa nguy cơ sỏi thận.

Sinh mạch ẩm giúp bổ khí, giảm mệt mỏi

Sinh mạch ẩm là bài trà quen thuộc trong y học cổ truyền, gồm tây dương sâm 3g, mạch môn đông 9g và ngũ vị tử 3g. Các vị thuốc sắc với khoảng 500ml nước, uống ấm trong ngày.

Bài trà này phù hợp với người mệt mỏi, ra nhiều mồ hôi, hồi hộp, khô miệng hoặc cảm giác kiệt sức trong những ngày nắng nóng.

Theo bác sĩ Long, mùa hè cơ thể dễ hao tổn tân dịch do đổ mồ hôi nhiều. Sinh mạch ẩm có tác dụng bổ khí, dưỡng âm, sinh tân dịch và hỗ trợ ổn định nhịp tim. Dùng loại trà này đều đặn trong mùa hè giúp cơ thể hạn chế tình trạng hỏa vượng, giảm nguy cơ khô phổi, ho khan hay viêm họng khi thời tiết chuyển sang mùa thu.

Trà táo đỏ gừng tươi dành cho người hư hàn

Bài trà gồm 5 quả táo đỏ, 3 lát gừng tươi và 5g câu kỷ tử, hãm khoảng 15 phút, nên uống ấm vào buổi sáng.

Theo chuyên gia, loại trà này thích hợp với người hay lạnh bụng, ăn uống kém, cơ thể mệt mỏi hoặc dễ tiêu chảy do nhiễm lạnh. Tuy nhiên, người có cơ địa nhiệt không nên sử dụng thường xuyên.

Táo đỏ giúp bổ khí huyết, gừng làm ấm tỳ vị còn câu kỷ tử hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể. Việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh từ mùa hè sẽ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn khi sang thu. Nhờ đó, sức đề kháng được cải thiện, giảm nguy cơ cảm lạnh, viêm mũi hay mệt mỏi kéo dài trong thời điểm giao mùa.