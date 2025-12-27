Hành trình 12 năm của MC Đồng Thoại là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai môi trường đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao: Sân khấu sự kiện sôi động và studio truyền hình chỉn chu. Đây là một sự giao thoa hiếm có, tạo nên chiều sâu và bản lĩnh khác biệt cho Đồng Thoại.

Nếu môi trường sự kiện đòi hỏi khả năng “thổi bùng năng lượng” và ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống bất ngờ, thì vai trò BTV tại Đài Truyền hình Hà Nội lại rèn giũa anh ở sự chính xác, điềm tĩnh và trách nhiệm truyền thông.

Theo Đồng Thoại, sự kết hợp này nhờ anh sở hữu “Công thức 3T” định hình phong cách:

Thấu hiểu: Luôn nghiên cứu kỹ kịch bản, văn hóa doanh nghiệp/đài truyền hình để truyền tải thông điệp chính xác.

Thần thái: Giữ được sự trầm ấm, tự tin và kiểm soát giọng nói, cảm xúc ngay cả trong tình huống áp lực cao.

Tác động: Không chỉ là người nói, mà là người kể chuyện và người kết nối, tạo ảnh hưởng tích cực đến khán giả.

Đồng Thoại cũng nhấn mạnh, nghề MC là nghề của sự bất ngờ. Với kinh nghiệm dày dặn, Đồng Thoại đã biến những sự cố thành cơ hội để khẳng định bản lĩnh. Anh thường chia sẻ: “Nghệ thuật ứng biến không phải là nói hay, mà là biết lắng nghe và làm chủ không khí, khiến khán giả cảm thấy được tôn trọng và an toàn”.

Đây chính là yếu tố giúp anh trở thành lựa chọn hàng đầu cho các sự kiện Gala Dinner, hội thảo cấp cao - nơi yêu cầu MC không chỉ dẫn chương trình mà còn phải điều phối cảm xúc và xử lý khủng hoảng một cách tinh tế.

Không thỏa mãn với thành công cá nhân, Đồng Thoại đã chuyển mình sang vai trò Trainer và Mentor, tập trung vào việc đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng sân khấu chuyên sâu.

Từ năm 2020, anh đã đúc kết kinh nghiệm thực chiến để xây dựng các khóa học chuyên biệt về thuyết trình, MC và livestream. Khác biệt lớn nhất ở chương trình của anh là tính thực chiến cao độ. Anh không chỉ dạy về kỹ thuật giọng nói hay ngôn ngữ hình thể, mà còn trang bị cho học viên tư duy nghề nghiệp và bản lĩnh vượt qua nỗi sợ hãi.

Đồng Thoại tin rằng: “Nghề MC đào thải rất nhanh. Điều khó nhất không phải là kỹ năng, mà là duy trì sự chân thật, “cái tâm” và nhiệt huyết, không bị cuốn vào hào quang ảo”.

Minh Hoà