Trong tiếng Việt, độc thân được hiểu đơn giản là tình trạng một người chưa từng kết hôn, hoặc đã ly hôn, góa phụ nhưng chưa tái hôn. Điểm cốt lõi của độc thân là sự tự do về mặt pháp lý, không chịu bất kỳ ràng buộc hay nghĩa vụ vợ chồng nào.
Ngày nay, lối sống độc thân ngày càng được xã hội đón nhận cởi mở như một lựa chọn cá nhân chủ động, thay vì góc nhìn định kiến trước đây. Nhiều người lựa chọn độc thân để:
- Tập trung phát triển sự nghiệp và tự do tài chính.
- Chăm sóc bản thân, trải nghiệm du lịch và theo đuổi sở thích cá nhân.
- Đóng góp cho cộng đồng và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống tự do.
Khác với độc thân, đơn thân là khái niệm gắn liền với trách nhiệm và tình yêu thương của người làm cha, làm mẹ. Người đơn thân là người một mình gánh vác việc chăm sóc và nuôi dạy con cái mà không có sự đồng hành của người bạn đời.
Tình trạng làm mẹ đơn thân hoặc bố đơn thân thường xuất phát từ các hoàn cảnh thực tế như:
- Ly hôn hoặc ly thân, một bên được giao quyền nuôi con theo phán quyết của tòa án hoặc thỏa thuận.
- Góa bụa, một mình nuôi con sau khi người bạn đời qua đời.
- Sinh con ngoài giá thú và quyết định một mình nuôi con, không có sự công nhận hoặc hỗ trợ từ người cha/mẹ còn lại.
- Nhận con nuôi và một mình nuôi dưỡng, trở thành cha/mẹ hợp pháp duy nhất.
Sự khác biệt giữa độc thân và đơn thân thể hiện rõ qua 3 khía cạnh:
- Tình trạng hôn nhân: Độc thân chỉ người chưa kết hôn, đã ly hôn hoặc góa phụ. Đơn thân tập trung vào trạng thái một mình nuôi con (có thể chưa kết hôn, ly hôn hay ly thân).
- Trách nhiệm nuôi con: Đây là nghĩa vụ cốt lõi, nặng nề của người đơn thân, trong khi người độc thân không bị gắn với định nghĩa này.
- Quyền pháp lý: Người độc thân chỉ thực hiện các quyền công dân cơ bản. Trong khi đó, người đơn thân có các quyền lợi đặc thù liên quan đến con cái như: đại diện pháp luật cho con, yêu cầu bên còn lại cấp dưỡng và hưởng các chính sách an sinh xã hội từ Nhà nước.