Độc thân là gì?

Trong tiếng Việt, độc thân được hiểu đơn giản là tình trạng một người chưa từng kết hôn, hoặc đã ly hôn, góa phụ nhưng chưa tái hôn. Điểm cốt lõi của độc thân là sự tự do về mặt pháp lý, không chịu bất kỳ ràng buộc hay nghĩa vụ vợ chồng nào.

Ngày nay, lối sống độc thân ngày càng được xã hội đón nhận cởi mở như một lựa chọn cá nhân chủ động, thay vì góc nhìn định kiến trước đây. Nhiều người lựa chọn độc thân để: