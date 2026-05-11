Tính từ là gì?
Tính từ là những từ dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật, hiện tượng hoặc con người. Nhờ có tính từ, câu văn trở nên rõ nghĩa, sinh động và cụ thể hơn.
Ví dụ:
Ngôi nhà đẹp.
Cô ấy rất vui.
Thời tiết hôm nay nóng.
Các từ “đẹp”, “vui”, “nóng” đều là tính từ.
Vai trò của tính từ
Trong câu, tính từ đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung ý nghĩa và làm rõ nội dung.
Tính từ giúp:
- Miêu tả đặc điểm của sự vật (cao, thấp, đẹp…)
- Thể hiện trạng thái (buồn, vui, mệt…)
- Làm câu văn sinh động, giàu hình ảnh
Ví dụ:
Chiếc xe này rất nhanh.
Bầu trời hôm nay trong xanh.
Nếu không có tính từ, câu sẽ trở nên khô khan và thiếu thông tin.
Phân loại tính từ
Tính từ có thể được chia thành nhiều nhóm dựa vào ý nghĩa.
Tính từ chỉ đặc điểm, tính chất: Dùng để mô tả hình dáng, màu sắc, kích thước…
Ví dụ: Cao, thấp, to, nhỏ, đỏ, xanh
Tính từ chỉ trạng thái: Diễn tả cảm xúc hoặc trạng thái của sự vật, con người
Ví dụ: Vui, buồn, mệt, khỏe
Tính từ chỉ mức độ: Dùng để thể hiện mức độ mạnh - yếu của tính chất
Ví dụ: Rất đẹp, hơi lạnh, khá nhanh
Việc phân loại giúp bạn sử dụng tính từ chính xác hơn trong từng ngữ cảnh.
Vị trí của tính từ trong câu
Tính từ có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu.
Đứng sau danh từ
Ngôi nhà đẹp.
Cô gái xinh.
Đứng sau động từ (làm vị ngữ)
Trời trở nên lạnh.
Cô ấy cảm thấy vui.
Kết hợp với từ chỉ mức độ
Rất đẹp
Hơi nóng
Khá nhanh
Đây là vị trí phổ biến nhất của tính từ trong tiếng Việt.
Cách nhận biết tính từ
Để nhận biết một từ có phải tính từ hay không, bạn có thể dựa vào các dấu hiệu sau:
Trả lời cho câu hỏi: như thế nào? ra sao?
Có thể kết hợp với từ chỉ mức độ: rất, khá, hơi…
Dùng để miêu tả đặc điểm, trạng thái
Ví dụ: “Ngôi nhà này như thế nào?” → Câu trả lời: đẹp
Vậy “đẹp” là tính từ.
Bài tập về tính từ
Bài 1: Xác định tính từ trong câu sau
“Cô bé rất thông minh và chăm chỉ”
Đáp án: thông minh, chăm chỉ
Bài 2: Điền tính từ thích hợp vào chỗ trống
“Thời tiết hôm nay rất ______”
Gợi ý: đẹp/nóng/lạnh
Bài 3: Đặt câu với tính từ “vui”
Ví dụ: Tôi rất vui khi gặp bạn.
Câu hỏi thường gặp
Tính từ có đứng trước danh từ không?
Trong tiếng Việt, tính từ thường đứng sau danh từ, nhưng trong một số trường hợp có thể đứng trước để nhấn mạnh.
Làm sao phân biệt tính từ và động từ?
Tính từ mô tả trạng thái, còn động từ chỉ hành động.
Nguồn: Tổng hợp - Wiki