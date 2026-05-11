Các từ “đẹp”, “vui”, “nóng” đều là tính từ.

Cô ấy rất vui.

Tính từ là những từ dùng để miêu tả đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật, hiện tượng hoặc con người. Nhờ có tính từ, câu văn trở nên rõ nghĩa, sinh động và cụ thể hơn.

Tính từ là gì?

Nếu không có tính từ, câu sẽ trở nên khô khan và thiếu thông tin.

Chiếc xe này rất nhanh.

Trong câu, tính từ đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung ý nghĩa và làm rõ nội dung.

Vai trò của tính từ

Việc phân loại giúp bạn sử dụng tính từ chính xác hơn trong từng ngữ cảnh.

Tính từ chỉ mức độ: Dùng để thể hiện mức độ mạnh - yếu của tính chất

Tính từ chỉ trạng thái: Diễn tả cảm xúc hoặc trạng thái của sự vật, con người

Tính từ chỉ đặc điểm, tính chất: Dùng để mô tả hình dáng, màu sắc, kích thước…

Tính từ có thể được chia thành nhiều nhóm dựa vào ý nghĩa.

Đây là vị trí phổ biến nhất của tính từ trong tiếng Việt.

Kết hợp với từ chỉ mức độ

Cô ấy cảm thấy vui.

Đứng sau động từ (làm vị ngữ)

Đứng sau danh từ

Tính từ có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu.

Vị trí của tính từ trong câu

Cách nhận biết tính từ

Để nhận biết một từ có phải tính từ hay không, bạn có thể dựa vào các dấu hiệu sau:

Trả lời cho câu hỏi: như thế nào? ra sao?

Có thể kết hợp với từ chỉ mức độ: rất, khá, hơi…

Dùng để miêu tả đặc điểm, trạng thái

Ví dụ: “Ngôi nhà này như thế nào?” → Câu trả lời: đẹp

Vậy “đẹp” là tính từ.