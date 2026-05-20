Danh từ trong tiếng Anh (Nouns) Khái niệm danh từ Danh từ là những từ dùng để chỉ người, vật, việc, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị. Trong thực tế, bất cứ thực thể nào tồn tại trong suy nghĩ hoặc trước mắt chúng ta đều được đại diện bởi một danh từ. Ví dụ về danh từ: Người: học sinh, giáo viên

Vật: bàn, xe, điện thoại

Hiện tượng: mưa, nắng

Khái niệm: tình yêu, hạnh phúc. Vai trò của danh từ Trong một câu, danh từ đảm nhận nhiều chức năng quan trọng để tạo nên ý nghĩa hoàn chỉnh: Làm chủ ngữ: Đứng đầu câu để chỉ chủ thể của hành động. (Ví dụ: Mèo đang ngủ.)

Làm tân ngữ: Đứng sau động từ để chỉ đối tượng chịu tác động. (Ví dụ: Tôi yêu âm nhạc.)

Làm bổ ngữ: Bổ sung ý nghĩa cho câu sau hệ từ. (Ví dụ: Cô ấy là bác sĩ.)

Làm trạng ngữ: Khi kết hợp với các từ chỉ thời gian, nơi chốn. (Ví dụ: Buổi sáng, tôi đi chạy bộ.) Phân loại danh từ Loại danh từ Đặc điểm Ví dụ Danh từ riêng Tên riêng của cá nhân, địa danh, tổ chức (phải viết hoa). Việt Nam, Lan, Google. Danh từ chung Tên gọi chung cho một loại sự vật, hiện tượng. Thành phố, cây cối, xe máy. Danh từ cụ thể Sự vật có thể cảm nhận bằng giác quan. Quyển sách, bông hoa. Danh từ trừu tượng Chỉ khái niệm, trạng thái không nhìn thấy được. Tình yêu, tư duy, kiến thức. Danh từ tập hợp Chỉ một nhóm cá thể cùng loại. Đàn vịt, đội bóng, gia đình. Danh từ đơn vị Chỉ số lượng, kích thước, khối lượng. Con, chiếc, mét, kg. Cách nhận biết danh từ Kết hợp với từ chỉ số lượng: Có thể đứng sau các từ như những, các, một, hai, ba... (Ví dụ: Những kỷ niệm).

Kết hợp với từ chỉ định: Có thể đứng trước các từ này, kia, ấy, đó... (Ví dụ: Ngôi nhà này).

Vị trí trong câu: Thường đứng sau các động từ hoặc tính từ để làm rõ đối tượng. Danh từ trong tiếng Anh (Nouns) Trong tiếng Anh, danh từ có một số điểm khác biệt quan trọng cần lưu ý: Danh từ đếm được và không đếm được: Đây là lỗi phổ biến nhất. Apple (đếm được) nhưng Water (không đếm được).

Danh từ số ít và số nhiều: Thường thêm đuôi -s hoặc -es.

Danh từ ghép (Compound Nouns): Xuất hiện ngày càng nhiều trong lĩnh vực công nghệ. (Ví dụ: Smartphone, Software).

Danh từ trung tính về giới tính: Xu hướng ngôn ngữ hiện đại 2026 ưu tiên dùng các danh từ không phân biệt giới tính (Ví dụ: Thay Fireman bằng Firefighter).

Danh từ không chỉ là kiến thức ngữ pháp cơ bản mà còn là nền tảng giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách chính xác và mạch lạc. Khi nắm vững cách sử dụng danh từ, bạn sẽ dễ dàng cải thiện kỹ năng viết, nói và hiểu ngôn ngữ một cách toàn diện hơn.