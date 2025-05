Đá Vicostone sở hữu nhiều yếu tố khác biệt để luôn là lựa chọn nổi bật trong không gian sống xanh, có gu của Gen Y

Kiến tạo phong cách sống bền vững cùng Gen Y

Với lối sống đề cao sự bền vững và gu thẩm mỹ độc đáo, thế hệ Gen Y (hay thế hệ Millennials, sinh năm 1981 - 1996) luôn tìm kiếm những sản phẩm nội thất không chỉ đẹp mắt mà còn phải "xanh" từ cốt lõi. Họ tin rằng không gian sống không chỉ là nơi ở mà còn là tuyên ngôn về giá trị và trách nhiệm với môi trường.

Theo báo cáo “The Millennials - Unlocking a generation of potential” (Nielsen, 2016), 73% người tiêu dùng Millennial trên toàn cầu sẵn sàng chi nhiều hơn cho sản phẩm từ thương hiệu bền vững - tỷ lệ cao nhất trong các thế hệ được khảo sát, thay vì chọn hàng rẻ hơn mà không đảm bảo đạo đức, môi trường.

Chính vì vậy, ngày càng nhiều chủ nhà trẻ tin chọn đá Vicostone - thương hiệu đá nhân tạo cao cấp Top 3 toàn cầu đã hiện diện tại hơn 50 quốc gia. Là một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Phenikaa, Vicostone đặt phát triển bền vững làm trọng tâm chiến lược, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Sự đổi mới không ngừng và tinh thần tiên phong giúp Vicostone hiện thực hóa mục tiêu chung của Tập đoàn hướng tới tiêu chuẩn ESG toàn diện.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất xanh và tự chủ đến 95% nguồn nguyên liệu đầu vào, Vicostone mang đến những sản phẩm đá nhân tạo không chỉ bền bỉ, thẩm mỹ độc đáo mà còn an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Đây chính là sự đồng điệu với tinh thần sống xanh đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng Gen Y.

Vicostone không đơn thuần là vật liệu ốp bề mặt thân thiện với môi trường, mà còn là sự đầu tư giá trị cho một không gian sống bền vững và thẩm mỹ vượt thời gian

Đá Vicostone - Sự sáng tạo không giới hạn về thiết kế

Gen Y trân trọng sự sáng tạo và khao khát thể hiện dấu ấn cá nhân trong từng chi tiết của không gian sống. Vicostone thấu hiểu điều này và mang đến những bộ sưu tập đá ốp bề mặt không chỉ dừng lại ở giá trị bền vững cốt lõi, mà còn thẩm mỹ tinh tế, khơi nguồn cảm hứng thiết kế, giúp mỗi tổ ấm trở nên độc đáo và khác biệt.

Sức sáng tạo không giới hạn, sự đa dạng trong thẩm mỹ và quá trình nghiên cứu phát triển tỉ mỉ dựa trên nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng đã giúp Vicostone liên tục cho ra mắt những sản phẩm gây tiếng vang trên toàn cầu. Với hơn 150 mẫu mã đa dạng mang đậm bản sắc thương hiệu cùng đường vân độc đáo, VICOSTONE® đáp ứng mọi phong cách thiết kế, dẫn đầu xu hướng toàn cầu.

Song hành cùng yếu tố bền vững, sự độc đáo và thẩm mỹ khác biệt trong thiết kế của đá Vicostone chính là chìa khóa chinh phục trái tim của thế hệ Gen Y

Một ví dụ tiêu biểu là bộ sưu tập “Vicostone - Tự do mây trời”. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp phóng khoáng, mềm mại của những áng mây trời, bộ sưu tập giới thiệu những sản phẩm thiết kế

độc đáo, màu sắc sang trọng, dễ dàng hòa quyện vào không gian. Không chỉ vậy các sản phẩm còn khơi dậy cảm hứng về một cuộc sống xanh, tràn đầy năng lượng tích cực, làm hài lòng cả những người trẻ có gu thẩm mỹ tinh tế và khắt khe nhất.

Kích thước khổ đá lớn lên đến 3,3m x 1,65m không chỉ tối ưu hóa vật liệu thi công mà còn mở ra sự linh hoạt trong các ứng dụng như mặt bàn đá nhân tạo, mặt bàn bếp liền khối, mặt lavabo hay ốp tường khổ lớn,...

Bộ sưu tập“Vicostone - Tự do mây trời” mang đến một không gian sống tinh tế, đầy sáng tạo, đúng với gu thẩm mỹ giới trẻ

An tâm sống xanh, trọn vẹn từng khoảnh khắc

Không chỉ chinh phục khách hàng bằng vẻ đẹp thẩm mỹ, đá Vicostone còn được đánh giá cao về độ an toàn và thân thiện, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho không gian sống của Gen Y. Với thành phần hơn 90% thạch anh tự nhiên, sản phẩm sở hữu độ cứng vượt trội chỉ sau kim cương, cùng khả năng chống trầy xước, chống thấm tuyệt vời và đặc biệt là khả năng kháng khuẩn, dễ vệ sinh, giữ cho bề mặt luôn sáng bóng và bền màu theo thời gian.

Ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến từ châu Âu, Vicostone cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế khắt khe nhất, đồng thời ưu tiên sử dụng năng lượng xanh, tuần hoàn 100% nước thải và tự chủ 95% nguồn nguyên liệu, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Chính những nỗ lực này đã củng cố niềm tin của Gen Y khi lựa chọn Vicostone cho không gian sống vững bền.

Minh chứng cho cam kết này là việc đá Vicostone đạt được các chứng chỉ an toàn quốc tế uy tín như Greenguard, NSF, Declare…

Vicostone thuộc Tập đoàn Phenikaa là thương hiệu đá nhân tạo cao cấp Top 3 toàn cầu - sở hữu hơn 150 sản phẩm đa dạng kiểu dáng, vân đá và màu sắc, được ưu tiên lựa chọn bởi nhiều khách hàng tại hơn 50 quốc gia. Đá VICOSTONE® là lựa chọn phù hợp để làm bàn ăn đá nhân tạo, bàn bếp, bàn trà, nhà tắm, decor nội thất… để tạo điểm nhấn. Chi tiết: https://vicostone.com/vi-vn Hotline: 1800 6766



Ngọc Minh