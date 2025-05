Nối tiếp bước chạy đà tích cực trong năm 2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) kết thúc quý I/2025 với lợi nhuận tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, cao hơn trung bình ngành. Tín dụng tiếp tục mở rộng, trong khi chi phí huy động được tối ưu và chất lượng tài sản được kiểm soát tốt là những tiền đề giúp VPBank khởi đầu năm nay với kết quả tích cực.

Kết quả vượt trội so với trung bình ngành ngân hàng

Theo dữ liệu từ WiChart, lợi nhuận trước thuế quý I của 27 ngân hàng niêm yết và giao dịch trên UPCoM ở mức hơn 82.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận hợp nhất của VPBank đạt 5.015 tỷ đồng, tăng 20%, với sự đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái.

Cùng lợi nhuận bứt phá, tổng tài sản của VPBank vọt lên hơn 994.000 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6% chỉ trong một quý, so với trung bình ngành chỉ gần 2,8%. Kết quả trên đưa VPBank vào nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có quy mô tổng tài sản lớn nhất thị trường.

Tăng trưởng tín dụng và huy động của ngân hàng cũng cho thấy sự đồng bộ. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Tổng Cục Thống kê, đến cuối tháng 3, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 3,93%, huy động ở mức 1,36% (tại ngày 25/3). Trong cùng thời gian đó, tín dụng hợp nhất của VPBank tăng 5,2% so với đầu năm, còn huy động lên tới 14,2%.

Biểu đồ so sánh tăng trưởng lợi nhuận, tín dụng và huy động của VPBank so với trung bình ngành

Giải mã đà tăng trưởng của VPBank

Con số lợi nhuận tích cực của VPBank trong quý đầu năm 2025 có sự đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty con. Cụ thể, ngân hàng mẹ mang về 4.942 tỷ đồng, trong khi FE Credit có lãi trở lại trong quý thứ 4 liên tiếp, VPBankS đạt lợi nhuận 351 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2024.

Với ngân hàng mẹ VPBank, tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và thu từ nợ đã xử lý rủi ro là các động lực chính ở phía doanh thu.

Trong quý đầu năm, thu nhập lãi thuần của VPBank lập kỷ lục mới khi tăng 17,9%, lên 13.356 tỷ đồng chủ yếu do tăng trưởng tín dụng ở mức 21,9% so với cùng kỳ. Các phân khúc tín dụng chiến lược như khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đều ghi nhận những kết quả tích cực. Tại các công ty con, cho vay ký quỹ (margin) của VPBankS tăng 35%, doanh số giải ngân quý I của FE Credit cũng cao hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng được kiểm soát đã hỗ trợ cho kết quả kinh doanh chung của ngân hàng.

Chi phí vốn được kiểm soát hiệu quả thông qua việc tối ưu danh mục và đa dạng hóa nguồn huy động. Huy động từ khách hàng cá nhân của VPBank đạt 341.000 tỷ đồng, tăng 15,7% so với đầu năm, huy động từ nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 11.300 tỷ đồng, tăng 29,2%. Nhờ chính sách thu hút khách hàng mới và công cụ “Super Sinh lời”, quy mô tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng mẹ đã tăng thêm gần 9.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đạt 79.216 tỷ đồng. Chi phí vốn riêng lẻ, nhờ vậy, được duy trì ở mức 4,4%, tương tự như quý liền trước.

Thu từ nợ đã xử lý rủi ro tiếp tục là điểm sáng trong quý này. Cụ thể, thu từ nợ đã xử lý rủi ro đạt 856 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ và đóng góp phần lớn cho lãi thuần từ hoạt động khác của ngân hàng. Năm 2024, VPBank đã thành lập Khối Thu hồi và Xử lý nợ (DCD), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro ngày càng cao, đảm bảo hoạt động thu hồi nợ được quản lý đồng bộ, hiệu quả và xuyên suốt.

Những kết quả trên đưa tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VPBank đạt mức 15.566 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động và chi phí dự phòng tiếp tục được tối ưu. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của VPBank trong quý I giữ ở mức 24,9%, vẫn thuộc nhóm thấp nhất ngành ngân hàng, dù số nhân viên và thu nhập bình quân đều đi lên.

Tính đến ngày 31/3/2025, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mẹ duy trì dưới 3%, trong khi tỷ lệ nợ nhóm 2 tiếp tục giảm mạnh, xuống thấp nhất trong gần 3 năm. Đồng thời, nhờ chi phí tín dụng và tỷ lệ xóa nợ ở mức thấp nhất kể từ quý II/2022, chi phí dự phòng của VPBank tăng ít hơn so với lợi nhuận trước trích lập, giúp lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 20%.

Kiên định với chiến lược phủ phân khúc bán lẻ, VPBank vừa hé lộ phân khúc mới VPBank Private - cung cấp dịch vụ tài chính chuyên biệt được kiến tạo dành riêng cho những khách hàng tinh hoa, với sứ mệnh đồng hành và vun đắp sự thịnh vượng bền vững, trường tồn.

Đây là một bước tiến mang tính chiến lược, thể hiện cam kết mạnh mẽ của VPBank trong việc mang đến những giải pháp tài chính ưu việt, đẳng cấp, được cá nhân hóa tinh tế để đáp ứng trọn vẹn từng chân dung khách hàng.

Phương Dung