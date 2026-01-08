Sinh viên Ninh Vĩnh Kỳ xuất sắc giành giải Đặc biệt tại IT Got Talent 2025

Trong suốt 4 tháng triển khai, dự án “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tấn công kiểm thử cho mạng di động viễn thông 4G/LTE, 5G NSA và ứng dụng cảnh báo sớm” được Ninh Vĩnh Kỳ phát triển như một giải pháp phát hiện và cảnh báo sớm các hành vi lợi dụng hạ tầng mạng di động để thực hiện lừa đảo, đặc biệt là các kịch bản sử dụng trạm phát sóng giả nhằm phát tán tin nhắn mạo danh. Thay vì dừng ở mức mô phỏng lý thuyết, dự án được triển khai theo hướng nghiên cứu - kiểm chứng - thực nghiệm, dựa trên việc phân tích tín hiệu vô tuyến và hành vi kết nối của thiết bị đầu cuối (UE) trong môi trường mạng 4G/LTE và 5G NSA.

Điểm nổi bật của dự án nằm ở việc kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng SDR và hệ thống phần mềm phân tích chuyên sâu, cho phép tái tạo một môi trường mạng di động thu nhỏ, mô phỏng đồng thời trạm phát sóng hợp pháp và trạm bất thường. Trên nền tảng đó, hệ thống giám sát được xây dựng với khả năng theo dõi các bản tin tiền xác thực, System Information Block (SIB), hành vi yêu cầu định danh IMSI/IMEI, cơ chế mã hóa NAS cũng như các dấu hiệu hạ cấp bảo mật, là những điểm then chốt thường bị kẻ tấn công khai thác trong các tình huống lừa đảo viễn thông hiện nay.

Không dừng lại ở việc phát hiện nguy cơ, dự án còn phát triển mô hình cảnh báo sớm theo hướng phòng thủ đa lớp, cho phép hệ thống vận hành độc lập trên thiết bị phần cứng nhỏ gọn hoặc kết nối với máy chủ để giám sát trên quy mô lớn hơn. Cách tiếp cận này giúp giải pháp có tính linh hoạt cao, phù hợp cho cả người dùng cá nhân, doanh nghiệp, trung tâm vận hành an ninh (SOC) hoặc đơn vị vận hành viễn thông

Ninh Vĩnh Kỳ chia sẻ: “Giải Đặc biệt là một cột mốc rất lớn với em. Quan trọng hơn cả giải thưởng là cảm giác những gì em theo đuổi mang lại giá trị thực tiễn và có thể tiếp tục phát triển xa hơn. Đây sẽ là động lực để em nghiêm túc đi tiếp con đường nghiên cứu và xây dựng các giải pháp an toàn thông tin gắn với hạ tầng viễn thông trong thời gian tới”.

Các nhóm lần lượt trình bày về dự án của mình tại vòng Chung kết

Được biết, dự án đồng thời giành giải Nhất tại bảng thi An toàn thông tin. Bên cạnh bảng này, IT Got Talent 2025 còn được tổ chức với 5 bảng thi chuyên môn khác, gồm Ứng dụng Smart Device, Ứng dụng Website & Desktop, Ứng dụng AI & IoT/Game & Blockchain, Mạng máy tính và Máy học & Ứng dụng, theo sát xu hướng phát triển của thế giới công nghệ và tính ứng dụng mạnh mẽ trong thực tiễn.

Cùng với dự án này, nhiều dự án của các đội thi khác cũng gây ấn tượng như “Thiết kế hệ thống phân loại rác AIoT trên Raspberry Pi và ESP32”, “VIEGO - Nền tảng quản lý tour du lịch tích hợp blog để chia sẻ và theo dõi hành trình theo thời gian thực”, “Thiết kế và xây dựng hệ thống bán hàng phân tán”, “Khung suy luận đa tác tử cho bài toán kiểm chứng sự thật có thể giải thích dựa trên đồ thị tri thức phức hợp”…

Hội đồng Ban giám khảo là các chuyên gia công nghệ

Tổ chức lần thứ 10, hội thi nâng tầm quy mô khi thu hút sự tham gia của 415 đội với hơn 1.000 thí sinh đến từ 36 trường đại học, học viện trên cả nước, với 71 đội xuất sắc được tuyển chọn vào vòng Chung kết. Đặc biệt, sự đồng hành của 40 chuyên gia trong Ban giám khảo đến từ 13 doanh nghiệp công nghệ giúp quá trình đánh giá được thực hiện theo hướng khách quan, đa chiều và bám sát yêu cầu thực tiễn của thị trường, bảo đảm tính công bằng và giá trị chuyên môn của cuộc thi.

IT Got Talent 2025 thu hút gần 1.000 thí sinh trên cả nước tham gia

Nhấn mạnh giá trị cốt lõi mà IT Got Talent hướng đến, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Tin học TP.HCM chia sẻ: “Thành công của hội thi không chỉ được đo bằng quy mô hay số lượng đội tham gia, mà quan trọng hơn là giá trị đào tạo thực tiễn mà sân chơi này mang lại cho sinh viên. Đây là cơ hội để các bạn được cọ xát, trải nghiệm và từng bước tiếp cận yêu cầu của thị trường lao động công nghệ”.

(Nguồn: HUTECH)