Nhân sự chưa nhìn nhận đúng bản chất của nghề nghiệp

Một trong những thách thức sâu nhất của ngành F&B nằm ở tư duy nghề nghiệp của lực lượng lao động trẻ. Không ít nhân viên phục vụ, thu ngân hay barista hiện xem công việc này như một nghề tạm thời thay vì một lĩnh vực có chuyên môn và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Nhiều bạn trẻ ưu tiên thể hiện cá tính riêng nhiều hơn việc tuân thủ quy trình dịch vụ. Điều này khiến trải nghiệm khách hàng thiếu đồng nhất: khách hôm nay được phục vụ niềm nở, ngày mai lại gặp thái độ thờ ơ hoặc hành vi thiếu chuyên nghiệp.

Tư duy nghề chưa đúng dẫn đến việc khó xây dựng đội ngũ ổn định, nhân viên nghỉ việc khi gặp áp lực, chất lượng dịch vụ giữa các ca làm không đồng đều. Điều này khiến ngành F&B vốn được xây dựng trên trải nghiệm, gặp khó khăn trong việc tạo ra chuẩn chất lượng bền vững.

Vấn đề này trở nên trầm trọng hơn khi đối chiếu với các báo cáo nhân sự gần đây: 41% sẵn sàng nghỉ việc nếu không nhìn thấy lộ trình thăng tiến rõ ràng (Theo báo cáo APAC Workforce Whitepaper 2025 (Reeracoen phối hợp Rakuten Insight)). Trong các mô hình F&B vận hành theo kiểu truyền miệng, thiếu quy trình và không có dữ liệu đánh giá hiệu suất, nhân sự rất khó cảm thấy được công nhận hay có tương lai để gắn bó.

Đó cũng là lý do nhiều thương hiệu F&B chứng kiến tỷ lệ nghỉ việc cao, nhân sự biến động theo mùa, đặc biệt vào cận Tết hoặc mùa du lịch. Khi nhân viên nghỉ hàng loạt, chất lượng phục vụ giảm và doanh thu sụt giảm khiến thương hiệu khó bứt phá dù thị trường vẫn tăng trưởng.

Chất lượng phục vụ phụ thuộc lớn vào tư duy nghề nghiệp và sự ổn định của đội ngũ nhân sự. Ảnh: iPOS.vn

Khoảng trống trong quản lý nhân sự F&B

Không chỉ người lao động, nhiều chủ thương hiệu cũng chưa coi quản lý nhân sự là một phần quan trọng của chiến lược kinh doanh. Việc tuyển dụng dựa trên cảm tính, không có lộ trình thăng tiến khiến nhân viên không nhìn thấy tương lai nghề nghiệp để gắn bó lâu dài.

Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút nhân tài ngày càng khốc liệt, các chính sách đãi ngộ và giữ chân nhân viên đang là yếu tố sống còn.

Theo các báo cáo mới nhất từ AON Southeast Asia Salary Report và Reeracoen × Rakuten Insight APAC Whitepaper, mức tăng lương trung bình tại Việt Nam vào năm 2026 được dự báo đạt 5 - 7%. Riêng nhóm Bán lẻ & F&B chỉ tăng khoảng 4 - 5%, thấp hơn đáng kể so với ngành cạnh tranh như Công nghệ thông tin và sản xuất.

Ngược lại, chi phí tuyển dụng tại Việt Nam đang tăng nhanh, dự kiến 18 - 22%/năm, bao gồm chi phí tìm ứng viên, đào tạo và tổn thất doanh thu trong thời gian vị trí trống. Nếu tuyển sai hoặc thay thế liên tục, có thể mất đến 1,5 lần lương năm của vị trí đó.

Điều này cho thấy F&B vẫn tồn tại khoảng cách lớn về chế độ đãi ngộ nếu muốn giữ chân và thu hút lao động chất lượng cao.

Chế độ đãi ngộ xứng đáng và minh bạch mới có thể giữ chân được nhân sự và tối ưu quy trình quản lý. Ảnh: iPOS.vn

Thay đổi cách quản lý với iPOS HRM

Giữa bối cảnh này, các doanh nghiệp F&B buộc phải rời bỏ cách quản lý cảm tính để bước sang mô hình quản lý nhân sự có hệ thống, dựa trên dữ liệu và lộ trình phát triển rõ ràng. iPOS HRM, phần mềm quản lý nhân sự chuyên biệt cho F&B, trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng xử lý trực tiếp những điểm nghẽn lớn nhất của ngành.

Hệ thống cho phép thiết lập KPI theo từng vị trí đặc thù (phục vụ, barista, bếp, thu ngân…) và theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, giúp đánh giá nhân viên dựa trên dữ liệu nhất quán.

iPOS HRM còn hỗ trợ xây dựng lộ trình nghề nghiệp thông qua khung tăng lương định kỳ cho từng vị trí, đồng thời cho phép áp dụng chính sách lương thưởng linh hoạt theo hiệu suất và doanh thu, giúp nhân viên nhìn thấy tương lai nghề nghiệp và giúp chủ quán giữ chân nhân sự chủ chốt.

iPOS HRM hỗ trợ doanh nghiệp F&B tạo ra lộ trình thăng tiến phù hợp với từng cấp bậc nhân sự. Ảnh: iPOS.vn

Nhưng trên hết, chủ quán cần định hướng để nhân viên hình thành tư duy nghề nghiệp đúng đắn, đồng thời áp dụng quản lý nhân viên dựa trên dữ liệu và quy trình bài bản qua các nền tảng như iPOS HRM, từ đó nâng chất lượng nhân sự bền vững cho toàn ngành.

Minh Hoà