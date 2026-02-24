Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành với tốc độ phát triển đáng kể. Theo số liệu của VAMA và các bên liên quan, tổng doanh số toàn thị trường năm 2025 đạt hơn 600.000 xe, tăng 22% so với 2024. Kết quả này cho thấy nhu cầu sở hữu ô tô ngày càng rõ nét trong đời sống người Việt.

Song song với sự gia tăng về quy mô là sự thay đổi về xu hướng. Bên cạnh xe động cơ đốt trong (ICE) truyền thống, người tiêu dùng đã quen dần với hybrid (HEV) và đặc biệt trong hai năm trở lại đây là plug-in hybrid (PHEV).

Trong bối cảnh đó, BYD - thương hiệu xe năng lượng mới có mặt tại Việt Nam từ quý III/2024, cũng điều chỉnh cách tiếp cận khách hàng. Thay vì đặt cuộc chơi vào riêng xe thuần điện, hãng đưa ra một lời giải trung hòa bằng công nghệ DM-i Super Hybrid – một cấu trúc PHEV lấy động cơ điện làm trung tâm vận hành.

DM-i Super Hybrid là công nghệ PHEV độc quyền của BYD.

Khi điện trở thành nền tảng vận hành chính

Điểm cốt lõi của DM-i Super Hybrid nằm ở triết lý “điện là chính, xăng là hỗ trợ”. Trong cấu hình này, động cơ điện đảm nhận vai trò truyền động chủ yếu, còn động cơ xăng hoạt động như một máy phát điện hoặc hỗ trợ khi tăng tốc mạnh và ở dải tốc độ cao. Cách thiết kế này tạo ra sự khác biệt so với nhiều hệ hybrid truyền thống, nơi động cơ xăng vẫn giữ vai trò trung tâm.

Về trải nghiệm thực tế, người lái có thể chủ động lựa chọn chế độ EV thuần điện hoặc HEV lai xăng – điện. Ở chế độ EV, xe có thể vận hành hơn 100 km chỉ bằng điện, với tốc độ tối đa lên đến 130 km/h. Con số này đủ để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hằng ngày tại đô thị và thậm chí cả những cung đường cao tốc ngắn. Nói cách khác, trong phần lớn thời gian sử dụng, người dùng đang lái một chiếc xe điện đúng nghĩa.

Xe hybrid của BYD vận hành chính bằng động cơ điện, động cơ xăng chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Khi chuyển sang chế độ HEV, hệ thống sẽ tự động tối ưu giữa động cơ điện và động cơ xăng nhằm đạt hiệu suất cao nhất. Nhờ cấu trúc này, mức tiêu thụ nhiên liệu được giữ ở mức rất thấp, thường chỉ quanh ngưỡng 2–4 lít/100 km trong điều kiện tiêu chuẩn, trong khi tổng quãng đường di chuyển có thể vượt 1.000 km nếu kết hợp cả xăng và điện. Đó là một lợi thế rõ ràng trong bối cảnh hạ tầng sạc tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình mở rộng.

Điểm đáng nói là cách BYD lựa chọn đưa DM-i Super Hybrid vào Việt Nam không mang tính thử nghiệm. Hãng triển khai đồng loạt trên nhiều phân khúc, từ SUV, sedan đến MPV, thể hiện niềm tin vào tính phù hợp lâu dài của cấu trúc này với thị trường nội địa.

Dải sản phẩm DM-i Super Hybrid đáp ứng nhu cầu từ gia đình đến doanh nghiệp

Sau 5 mẫu xe thuần điện giới thiệu sau chưa đầy nửa năm ra mắt thị trường Việt Nam, BYD ra mắt mẫu SUV cỡ C ứng dụng công nghệ DM-i Super Hybrid đầu tiên tại Việt Nam mang tên Sealion 6 cho khách hàng vào tháng 4/2025. Theo đại diện BYD Việt Nam, Sealion 6 nhanh chóng tạo được tiếng vang khi chạm mốc 1.000 đơn đặt hàng sau hơn ba tháng mở bán.

Với quãng đường thuần điện hơn 100 km, khả năng vận hành linh hoạt giữa EV và HEV, mẫu xe này đáp ứng đúng nhu cầu của nhóm khách hàng gia đình: di chuyển hằng ngày trong đô thị bằng điện, cuối tuần hoặc về quê vẫn an tâm nhờ động cơ xăng hỗ trợ. Thành công ban đầu của Sealion 6 cho thấy người Việt không còn dè dặt với công nghệ mới nếu nó chứng minh được tính thực dụng.

BYD Sealion 6 - mẫu xe mở ra kỷ nguyên DM-i Super Hybrid tại Việt Nam.

Tháng 10/2025, BYD Việt Nam tiếp tục mở rộng công nghệ DM-i Super Hybrid sang phân khúc sedan cỡ C với Seal 5. Sự xuất hiện của mẫu xe này thể hiện hãng không chỉ tập trung vào SUV – phân khúc đang tăng trưởng mạnh – mà còn nhắm tới nhóm khách hàng trẻ, doanh nhân và người mua xe lần đầu cần một phương tiện tiết kiệm nhưng vẫn mang lại cảm giác lái mượt mà.

Ở phân khúc cao hơn, BYD M9 – mẫu MPV áp dụng DM-i Super Hybrid – mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm khách hàng doanh nghiệp và gia đình nhiều thế hệ. Dòng xe này nổi bật khi ứng dụng công nghệ hybrid thế hệ mới nhất của thương hiệu, đồng thời tích hợp hệ thống treo điện tử DiSus-C mang đến trải nghiệm sử dụng êm ái hàng đầu phân khúc.

BYD M9 - mẫu MPV cao cấp sở hữu công nghệ DM-i Super Hybrid.

Bước sang năm 2026, đại diện BYD Việt Nam chia sẻ sẽ tiếp tục mở rộng dải sản phẩm xe năng lượng mới, bao gồm xe thuần điện lẫn xe hybrid. Chiến lược này thể hiện rõ thương hiệu đang mong muốn mở rộng tệp khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm nhất định.

Trong một thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ, sự lựa chọn của người tiêu dùng ngày càng dựa trên hiệu quả thực tế hơn là khẩu hiệu. DM-i Super Hybrid không phải là lời tuyên bố loại bỏ hoàn toàn động cơ xăng, cũng chưa phải là bước nhảy thẳng sang thuần điện trong mọi điều kiện. Đây là giải pháp trung dung, dung hòa giữa truyền thống và hiện đại – điều vốn rất gần với tâm lý tiêu dùng của người Việt.

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website www.byd.com/vn hoặc liên hệ hotline 1900 866 688.

(Nguồn: BYD Việt Nam)