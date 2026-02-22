Theo báo cáo mới nhất của nhà cung cấp phần mềm quản lý xe tai nạn Mitchell, chi phí sửa chữa trung bình đối với các xe điện còn khả năng khắc phục đã giảm trong năm 2025 tại Mỹ và Canada. Dù vậy, số vụ tai nạn liên quan đến xe điện lại tăng 14% tại Mỹ và 24% tại Canada. Điều này khiến xe điện tiếp tục trở thành một vấn đề nan giải với ngành bảo hiểm và hệ thống gara sửa chữa.

Chi phí sửa chữa trung bình đối với các xe điện còn khả năng khắc phục sau tai nạn đã giảm trong năm 2025 tại Mỹ và Canada. Ảnh: Bussards Auto

Đáng chú ý, xu hướng này diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng doanh số xe điện đã chậm lại vào năm 2025 khi các ưu đãi thuế của chính phủ hết hạn và người tiêu dùng chuyển sự quan tâm sang xe hybrid.

Cox Automotive - nhà cung ứng các dịch vụ toàn diện cho chuỗi cung ứng bán lẻ ô tô ước tính, doanh số xe điện mới tại Mỹ đã giảm khoảng 2%, trong khi công ty dữ liệu S&P Global Mobility ghi nhận lượng đăng ký xe điện mới đã giảm 0,4%.

Ngay cả Tesla cũng không tránh khỏi xu hướng chững lại. Thị phần của hãng tại Mỹ đã giảm từ 48,7% năm 2024 xuống còn 46,2% trong năm 2025, khi ngày càng nhiều đối thủ giành được miếng bánh thị trường.

Độ phức tạp của việc sửa chữa vẫn là rào cản lớn

Theo các chuyên gia phân tích, đội xe điện hiện nay đang ngày càng cũ, tần suất tai nạn tăng lên, trong khi sự phức tạp trong việc sửa chữa chúng đang trở thành một trở ngại về mặt hậu cần và tài chính đối với ngành công nghiệp sửa chữa.

Ryan Mandell, Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược và nghiên cứu thị trường của Mitchell giải thích: "Hệ thống điện áp cao có cấu trúc phức tạp, hệ thống điều khiển bằng phần mềm, mạng lưới cảm biến dày đặc khiến xe điện cần nhiều bước chẩn đoán và hiệu chỉnh sau va chạm hơn xe xăng truyền thống. Điều này kéo dài thời gian nằm xưởng, đội chi phí nhân công và làm tăng rủi ro phát sinh."

Báo cáo khác của Mitchell còn cho thấy, không chỉ xe điện thuần (BEV) mà cả các dòng xe hybrid cũng ghi nhận số yêu cầu sửa chữa tăng mạnh. Xe hybrid sạc điện (PHEV) tăng 6% tại Mỹ và 26% tại Canada, còn xe hybrid nhẹ (MHEV) tăng tương ứng lần lượt là 20% và 29%. Riêng tại Mỹ, doanh số bán xe MHEV lại tăng tới 28%, phần nào lý giải cho tần suất sửa chữa cao hơn.

Chi phí giảm nhưng chưa đủ để "dễ thở"

Về mặt con số, chi phí sửa chữa trung bình cho một xe điện tại Mỹ đã giảm 5% trong năm 2025 và tại Canada giảm khoảng 2%. Xe xăng và PHEV gần như không thay đổi, trong khi MHEV lại tăng chi phí sửa chữa trung bình 4%.

Chi phí sửa chữa có thể đã hạ, nhưng hóa đơn thực sự mà người dùng và hãng bảo hiểm phải trả lại nằm ở giá trị xe bốc hơi sau mỗi cú va chạm. Ảnh: Car Magazine

Tuy nhiên, độ phức tạp sửa chữa cao hơn của xe điện được phản ánh trong chỉ số "số lần hiệu chỉnh trên mỗi ước tính", cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Năm 2025, xe điện cần trung bình 1,70 lần hiệu chỉnh, xe hybrid là 1,63 lần, cao hơn đáng kể so với mức 1,54 lần của xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo dữ liệu của Mitchell, 86% chi phí phụ tùng xe điện đến từ linh kiện chính hãng (OEM) và chỉ 13% linh kiện được sửa chữa thay vì thay mới. Đây là tỷ lệ bất lợi hơn so với xe xăng.

Bẫy khấu hao mới là cú đánh nặng nhất

Điểm đáng lo nhất nằm ở giá trị xe sau tai nạn. Mitchell cũng báo cáo rằng giá trị thị trường của xe điện bị hư hỏng hoàn toàn giảm mạnh nhất trong các loại hệ truyền động trong năm 2025. Tại Mỹ, mức giảm lên tới 6%, còn tại Canada là 13%. Trong khi đó, xe xăng chỉ giảm nhẹ. Xe hybrid cho thấy một bức tranh trái chiều hơn khi tăng giá trị tại Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng xe điện đang rơi vào "bẫy khấu hao" do tốc độ giảm giá nhanh, sự xuất hiện liên tục của các mẫu xe mới rẻ hơn và tâm lý người tiêu dùng thay đổi. Nói cách khác, chi phí sửa chữa có thể đã hạ, nhưng hóa đơn thực sự mà người dùng và hãng bảo hiểm phải trả lại nằm ở giá trị xe bốc hơi sau mỗi cú va chạm.

