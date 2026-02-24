Xe hybrid ngày càng hút khách Việt

Theo tổng hợp số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2025 ghi nhận mức bán ra cao kỷ lục của dòng xe xăng lai điện (xe hybrid). Cụ thể, trong năm vừa qua, các thành viên VAMA bán ra 14.171 chiếc xe hybrid, tăng 43,6% so với năm 2024 và chiếm 6,5% tổng lượng ô tô du lịch bán ra trong năm. Đây là mức tiêu thụ cao nhất kể từ khi dòng xe này xuất hiện tại Việt Nam.

Thị trường cũng cho thấy xe hybrid đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu bán hàng của nhiều hãng, nhất là ở các phân SUV/crossover cỡ trung và MPV.

Đây là nhóm xe có khách hàng trẻ, tần suất sử dụng xe cao, thường xuyên di chuyển hỗn hợp cả trong đô thị và đường trường, nên ưu tiên sự ổn định, linh hoạt và chi phí vận hành hợp lý.

Năm 2025 cũng ghi nhận nhiều mẫu xe hybrid mới liên tục xuất hiện trên thị trường, từ các dòng xe sang châu Âu đến xe Nhật Bản, Hàn Quốc và đặc biệt là xe Trung Quốc. Xu hướng này không chỉ là một trào lưu tạm thời mà phản ánh rõ dịch chuyển chiến lược của các hãng xe tại Việt Nam.

Toyota Innova Cross HEV vẫn là mẫu xe hybrid có doanh số cao nhất tại Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: TMV

Ở nhóm phổ thông, các mẫu hybrid của Nhật Bản tiếp tục tạo sức hút mạnh. Những dòng xe đã có chỗ đứng như Toyota Innova Cross, Corolla Cross Hybrid, Camry Hybrid; Honda CR-V e:HEV, HR-V e:HEV hay Suzuki XL7 Hybrid đều duy trì doanh số tốt nhờ khả năng tiêu thụ nhiên liệu thấp, độ bền cao và trải nghiệm vận hành mượt mà đặc trưng.

Khối xe đến từ Hàn Quốc cũng không kém cạnh với sự xuất hiện của Hyundai Santa Fe Hybrid, KIA Sorento Hybrid (cả bản HEV và PHEV) hay Carnival HEV... Các mẫu xe Hàn nổi bật với ở thiết kế mới, trang bị phong phú và mức giá cạnh tranh hơn so với xe Nhật cùng phân khúc.

Hyundai Santa Fe Hybrid chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12/2025. Ảnh: HTV

Đáng chú ý nhất trong năm 2025 là sự bùng nổ của các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt là các mẫu dùng công nghệ hybrid sạc ngoài (Plug-in hybrid - PHEV) với sự linh động và tầm hoạt động dài. Một số cái tên đáng chú ý xuất hiện trong năm 2025 vừa qua như Jaecoo J7 PHEV, Lynk & Co 08, Geely Monjaro, BYD Sealion 6 và Seal 5 DM-i, Dongfeng Mage và Huge...

Nhóm xe châu Âu cũng tham gia mạnh mẽ hơn, chủ yếu trong phân khúc cao cấp với những cái tên như Volvo XC60/S90 Recharge, Mercedes-Benz GLE 400e/E-Class, BMW X3/5-Series hay Volkswagen Golf... Điểm mạnh của các mẫu xe này nằm ở hiệu năng, khả năng kiểm soát thân xe, độ hoàn thiện cao và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến.

Volkswagen Golf được giới thiệu tại Việt Nam với 6 phiên bản, trong đó có tới 3 phiên bản sử dụng động cơ hybrid. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tổng thể, thị trường xe hybrid năm 2025 tại Việt Nam được định hình và phát triển bởi ba yếu tố: nhu cầu tiết kiệm chi phí của người dùng, sự đa dạng sản phẩm ở mọi tầm giá và khả năng thích ứng tốt với điều kiện hạ tầng trong điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Dự báo một năm 2026 bùng nổ của xe hybrid tại Việt Nam

Các chuyên gia đánh giá, sự bứt tốc của dòng xe hybrid trong năm 2025 không chỉ cho thấy xu hướng lựa chọn thực dụng của người dùng, mà còn tạo nền tảng vững chắc để thị trường ô tô Việt Nam tiến nhanh hơn vào giai đoạn điện hóa.

Trong năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam được dự báo sẽ chứng kiến sự bùng nổ các mẫu xe hybrid đa dạng từ phổ thông đến cao cấp.

Ngay tháng đầu năm 2026 vừa qua, thị trường mở màn bằng sự xuất hiện của Honda CR-V e:HEV - mẫu xe hybrid được Honda Việt Nam sản xuất, lắp ráp trong nước và giới thiệu với hai phiên bản RS và L. Trước đó, mẫu hybrid này chỉ có phiên bản duy nhất là e:HEV RS nhập khẩu từ Thái Lan.

Ngoài ra, có thể kể đến một vài cái tên dự kiến được giới thiệu đến khách Việt chỉ trong nửa đầu năm 2026 như Hyundai Palisade Hybrid, Omoda C5 SHS-H, Mazda CX-60 và CX-90 hay Subaru Forester phiên bản hybrid... Thậm chí, hãng xe Việt Nam VinFast cũng có thể phát triển thêm phiên bản xe lai trên một số dòng xe điện hiện hữu với công nghệ hybrid nối tiếp.

Omoda & Jaecoo Việt Nam dự kiến ra mắt mẫu Omoda C5 Hybrid vào khoảng tháng 4/2026. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài ra, từ năm 2026, một yếu tố quan trọng tác động đến xu hướng tiêu dùng ô tô của người Việt, đó là chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với xe hybrid. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 cả xe hybrid tự sạc và hybrid cắm sạc nếu đủ điều kiện về mức tiêu thụ nhiên liệu đều được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng cùng loại.

Chính sách này nhanh chóng tạo hiệu ứng trên thị trường. Trong đó, nhiều mẫu xe hybrid đã gần như ngay lập tức được các hãng điều chỉnh giá bán, với mức giảm phổ biến từ vài chục triệu đồng, có mẫu lên tới hơn 100 triệu đồng tùy phân khúc. Nhờ đó, khoảng cách giá giữa hybrid và xe xăng truyền thống được thu hẹp đáng kể, giúp hybrid trở nên dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng phổ thông.

Xe hybrid dự báo sẽ bùng nổ trong năm 2026.

Dù được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường ô tô và bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2026, các chuyên gia vẫn nhận định, xe hybrid không thay thế hay làm dịch chuyển đáng kể thị phần của xe thuần điện (BEV) trong tương lai gần.

Đánh giá về hai dòng xe hybrid và xe điện, chuyên gia marketing Nguyễn Văn Phương cho rằng, so sánh tổng thể cho thấy mỗi dòng xe có lợi thế riêng. Trong đó, xe hybrid được xem như giải pháp chuyển tiếp tối ưu, giúp người dùng tiết kiệm chi phí và dễ tiếp cận công nghệ xe xanh. Nhưng xét về dài hạn, xu hướng điện hóa hoàn toàn vẫn là đích đến khi hạ tầng sạc, chính sách và chi phí pin tiếp tục hoàn thiện.

Hybrid phù hợp với người dùng cần sự linh hoạt, chưa sẵn sàng phụ thuộc vào hạ tầng sạc nhưng vẫn muốn giảm chi phí nhiên liệu và phát thải. Còn xe thuần điện vẫn hấp dẫn nhóm khách hàng ưu tiên chi phí vận hành thấp, trải nghiệm công nghệ mới và yếu tố môi trường.

"Trong giai đoạn 2026-2030, thị trường ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục chứng kiến sự song hành và phân hóa rõ rệt giữa hai dòng xe này. Trong khi xe hybrid đóng vai trò giải pháp chuyển tiếp phù hợp với điều kiện hiện tại, thì xe điện sẽ tăng tốc mạnh hơn khi hạ tầng dần hoàn thiện và chi phí pin tiếp tục giảm", ông Phương chia sẻ với VietNamNet.

Đồng thời, vị chuyên gia này khẳng định, cả xe hybrid và xe điện đã trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc thị trường, góp phần định hình hướng phát triển bền vững của ngành ô tô Việt Nam trong những năm tới.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!