Nhu cầu cấp bách kiểm soát khí thải trong lộ trình giao thông xanh

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh lộ trình giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, việc kiểm soát khí thải từ hàng chục triệu phương tiện cơ giới đang lưu hành được coi là một trong những nhiệm vụ cấp bách.

Theo Thông tư 06/2021/TT-BGTVT, từ năm 2022, tất cả xe sản xuất mới đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Cùng với đó, nhiều đô thị lớn cũng đã bắt đầu tăng cường kiểm tra khí thải đối với xe đã qua sử dụng. Đây là thách thức không nhỏ với hàng chục triệu phương tiện chưa đạt chuẩn, trong khi các giải pháp hiện hành như thay xe, đại trùng tu động cơ hoặc lắp bộ lọc khí thải đều gặp hạn chế về chi phí, tính tương thích và hiệu quả dài hạn.

Tại Hội thảo ”Phát triển giao thông xanh” các chuyên gia nhận định rằng giao thông xanh không chỉ đơn thuần là chuyển đổi phương tiện, mà là một hệ sinh thái gồm nhiều giải pháp đồng bộ.

Giải pháp thực tiễn đáp ứng nhu cầu thị trường

Trước yêu cầu cấp bách trong kiểm soát khí thải và nhu cầu thực tiễn từ thị trường, FECO X3 được phát triển như một giải pháp ứng dụng có tính khả thi cao, chi phí hợp lý và dễ triển khai trên diện rộng.

Theo công ty Thuận Dương, FECO X3 ứng dụng công nghệ nano bán dẫn phát tia hồng ngoại xa trong dải bước sóng 8-14μm. Cơ chế này giúp làm nhỏ phân tử nhiên liệu, không khí trước khi vào buồng đốt, nhiên liệu hòa trộn tốt hơn với không khí sẽ tăng hiệu suất đốt cháy từ đó giảm lượng nhiên liệu dư thừa và giảm đáng kể lượng khí thải độc hại như CO, HC và NOx.

Sản phẩm FECO X3 đến từ Đài Loan (Trung Quốc), sở hữu công nghệ Nano bán dẫn là thành tựu của gần ba thập kỷ nghiên cứu và phát minh bởi đội ngũ giáo sư, chuyên gia đầu ngành.

Giải pháp FECO X3 Theo kết quả thử nghiệm, FECO X3 có khả năng giảm khí thải CO, HC và NOx đồng thời tiết kiệm nhiên liệu tùy theo loại phương tiện. Sản phẩm lắp đặt nhanh chóng, không làm thay đổi kết cấu xe, không yêu cầu kỹ năng chuyên môn, phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế của người dân.

Theo Đại diện Công ty Thuận Dương, sản phẩm đã được thử nghiệm thực tế trên hơn 10.000 phương tiện giao thông xe 2 bánh và xe 4 bánh tại các đô thị lớn. Đặc biệt, thiết bị còn giúp tăng hiệu suất đốt cháy, góp phần tiết kiệm nhiên liệu. Trong quá trình vận hành, thiết bị cũng giúp xe chạy êm hơn, động cơ mát hơn và kéo dài tuổi thọ máy.

FECO X3 là giải pháp chiến lược mang tính “cầu nối” giữa hiện tại và tương lai xanh, giúp phương tiện truyền thống đáp ứng tiêu chuẩn môi trường hiện đại và đồng hành cùng chính sách quốc gia về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Công ty TNHH DV PT Thuận Dương là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao ứng dụng trong môi trường & bảo vệ sức khỏe toàn diện

Hiện nay, sản phẩm được bảo hành 3 năm và cam kết hiệu quả kiểm định khí thải đạt quy định Nhà nước, theo điều kiện sử dụng tiêu chuẩn.

(Nguồn: Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Thuận Dương)