Nhằm giúp doanh nghiệp nâng cấp hạ tầng toàn diện, Máy Chủ Việt chính thức phân phối dòng máy chủ thế hệ mới HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 chính hãng - giải pháp vượt trội về hiệu suất và bảo mật.

HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 phân phối bởi Máy Chủ Việt

Là dòng máy chủ HPE 2U đa năng hàng đầu hiện nay, HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 phân phối bởi Máy Chủ Việt được thiết kế để giải quyết các bài toán vận hành khắt khe nhất:

● Sức mạnh tính toán thế hệ mới: Tích hợp bộ vi xử lý Intel® Xeon® 6 Scalable kết hợp chuẩn RAM DDR5 tốc độ cao (hỗ trợ tối đa 32 khe DIMM HPE DDR5 SmartMemory), đáp ứng hoàn hảo cho các tác vụ tính toán phức tạp, ảo hóa mật độ cao và AI.

● Lưu trữ linh hoạt & Tối ưu không gian: Thiết kế khung máy 2U dễ dàng tùy chọn ổ đĩa LFF/SFF (SAS/SATA/SSD) và mở rộng tối đa 20 ổ NVMe, giúp doanh nghiệp chủ động nâng cấp dung lượng theo quy mô phát triển.

● Quản trị tự động & Bảo mật vững chắc: Sử dụng công cụ quản trị từ xa HPE iLO thông minh giúp giảm thiểu thời gian dừng hệ thống (downtime), kết hợp lớp bảo mật chủ động bảo vệ dữ liệu từ cấp độ phần cứng.

Cam kết chất lượng và uy tín dịch vụ từ Máy Chủ Việt

Máy Chủ Việt chính thức đạt chứng nhận HPE Silver Partner FY26, khẳng định uy tín và năng lực vượt trội trong việc cung cấp các giải pháp hạ tầng CNTT toàn diện, đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất từ Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Lựa chọn giải pháp HPE Gen12 tại Máy Chủ Việt, doanh nghiệp hoàn toàn an tâm với sản phẩm 100% chính hãng đầy đủ chứng nhận CO/CQ, đi kèm quy trình tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ cấu hình tối ưu theo nhu cầu thực tế và chính sách bảo hành, bảo trì dài hạn từ đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm.

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Công ty Cổ phần giải pháp Máy Chủ Việt

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● Email: kinhdoanh@maychuviet.vn

● Trụ sở: 196/1/8 Cộng Hòa, Phường Bảy Hiền, TP.HCM

(Nguồn: Máy Chủ Việt)