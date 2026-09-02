Tối 2/9, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng), giải Pickleball World Cup 2026 chính thức khai mạc.

Giải quy tụ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 5.000 vận động viên đăng ký tranh tài. Các trận đấu diễn ra đến ngày 6/9.

Giải quy tụ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Nhiều tay vợt quốc tế tên tuổi góp mặt như Jay Devilliers (Pháp), Harsh Mehta (Ấn Độ), Roos Van Reek (Hà Lan), Nicola Schoeman (Australia), Vivian Glozman (Mỹ)…

Đại diện Việt Nam tham dự giải có những gương mặt đáng chú ý như Đỗ Minh Quân, Phúc Huỳnh, Quang Dương, Lý Hoàng Nam...

Tại nội dung Open, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, cùng các đội Colombia, Cayman Islands và Chile.

Giải đấu được xác lập Kỷ lục Guinness thế giới.

Đáng chú ý, giải đấu được Guinness World Records xác lập kỷ lục là giải Pickleball có VĐV đại diện cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhất.