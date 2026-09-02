Sáng 2/9, tuyển nữ Việt Nam di chuyển sang Tô Châu (Trung Quốc), bắt đầu đợt tập huấn quan trọng nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại Asiad 2026.

Theo kế hoạch, sau khi tới Tô Châu, trong những ngày đầu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tập trung củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện các phương án chiến thuật và duy trì sự ổn định về phong độ cho các cầu thủ sau quá trình thi đấu tại giải VĐQG.

Tuyển nữ Việt Nam lên đường đi Trung Quốc tập huấn. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam dự kiến có hai trận đấu giao hữu trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc. Ngày 5/9, đội thi đấu với CLB nữ Jiangsu Nanjing, trước khi có trận đấu kiểm tra với tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9/9. Những trận đấu này được xem là cơ hội để HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá sự chuẩn bị của các học trò, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đội hình và các phương án thi đấu trước khi bước vào Asiad.

Sau đợt tập huấn tại Tô Châu, tuyển nữ Việt Nam di chuyển sang Nhật Bản tham dự Asiad 2026. Môn bóng đá nữ của Đại hội chính thức khởi tranh từ ngày 14/9.

Tại Asiad 2026, Bích Thùy cùng các đồng đội nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 14/9, sau đó đối đầu chủ nhà Nhật Bản (17/9) và đấu Thái Lan ngày 21/9.