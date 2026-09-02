Đáng chú ý, đội bóng xứ Chùa Vàng quyết định không triệu tập bất kỳ cầu thủ quá tuổi nào, dù điều lệ giải cho phép các đội bổ sung những gương mặt giàu kinh nghiệm.

Đây được xem là chiến lược nhằm tạo cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Đội hình U23 Thái Lan lần này gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Thai League, với sự cân bằng ở cả ba tuyến.

Danh sách U23 Thái Lan tham dự ASIAD 2026 - Ảnh: ASEAN Football

Tại ASIAD 2026, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng chủ nhà U23 Nhật Bản, U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong (Trung Quốc). Đây là bảng đấu không dễ dàng khi Nhật Bản luôn được đánh giá cao nhờ nền bóng đá trẻ phát triển, trong khi Kyrgyzstan và Hong Kong cũng có khả năng tạo ra nhiều khó khăn.

Trong danh sách triệu tập, hàng thủ có sự góp mặt của Chanapach Buaphan (BG Pathum United), Wichan Inaram (Bangkok United) hay Theekawin Chansri (Muangthong United). Ở tuyến giữa, Thanakrit Chotmuangpak của Buriram United là một trong những cái tên đáng chú ý nhờ khả năng điều tiết và tạo đột biến.

Trên hàng công, Yotsakorn Burapha (Chonburi FC) cùng Jehanfiee Mamah (PT Prachuap) được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh tấn công cho đội bóng trẻ Thái Lan. Chính Yotsakorn là người sút lưới thủ môn Patrik Lê Giang ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, tại Mỹ Đình mới đây.

Ngoài ra, Thanawut Phochai là cầu thủ duy nhất đang khoác áo SC Sagamihara tại Nhật Bản, cũng được kỳ vọng trên hàng công của U23 Thái Lan.