U20 Việt Nam đang đứng trước nhiệm vụ đầy khó khăn tại vòng loại U20 châu Á 2027 sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên trong trận ra quân. Kết quả này khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tạm thời xếp cuối bảng C với 0 điểm cùng hiệu số -3.

Sau lượt trận đầu tiên, U20 Triều Tiên dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số +3. U20 Iran đứng thứ hai với cùng 3 điểm nhưng hiệu số +1 sau chiến thắng 2-1 trước U20 Palestine. Trong khi đó, Palestine xếp trên Việt Nam nhờ hiệu số tốt hơn.

U20 Việt Nam (áo đỏ) cần ít nhất 4 điểm ở hai trận đấu còn lại để mở ra cơ hội giành vé dự VCK châu Á 2027 - Ảnh: Đức Anh

Theo thể thức vòng loại U20 châu Á 2027, 8 đội đứng đầu bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt tại vòng chung kết. Vì vậy, thất bại trong ngày ra quân chưa khiến U20 Việt Nam mất cơ hội, nhưng con đường phía trước đã trở nên gian nan hơn.

Mục tiêu quan trọng nhất của U20 Việt Nam lúc này là giành chiến thắng trước U20 Palestine ở lượt trận ngày 3/9. Ba điểm sẽ giúp đội bóng áo đỏ trở lại cuộc đua, trước khi bước vào trận đấu quyết định gặp U20 Iran vào ngày 6/9.

Kịch bản lý tưởng nhất là U20 Việt Nam toàn thắng hai trận còn lại để có 6 điểm. Khi đó, đội sẽ tự quyết cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng và tránh phải phụ thuộc vào kết quả từ các bảng đấu khác.

Trong trường hợp giành 4 điểm sau hai trận cuối, U20 Việt Nam vẫn còn hy vọng nhưng sẽ phải chờ đợi sự tính toán về hiệu số và thành tích của các đội nhì bảng khác. Ngược lại, nếu chỉ có thêm một chiến thắng, cơ hội đi tiếp sẽ trở nên rất mong manh.

Thể thức mới của AFC cũng khiến các đội phải nỗ lực đến phút cuối. Những đội có thành tích kém nhất trong nhóm cuối bảng sẽ gặp bất lợi ở các kỳ vòng loại tiếp theo.

Vì vậy, trận gặp U20 Palestine mang ý nghĩa quyết định với U20 Việt Nam. Một chiến thắng có thể mở lại cánh cửa dự VCK U20 châu Á 2027, trong khi bất kỳ sai lầm nào cũng khiến mục tiêu trở nên xa vời.

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