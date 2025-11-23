Giải đấu quy tụ 240 vận động viên đến từ nhiều cơ quan báo chí, đơn vị đối tác, cộng đồng yêu thích Pickleball cùng các nhà tài trợ và nhà hảo tâm.

Ngay sau lễ khai mạc, các lãnh đạo và Ban tổ chức chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp giao lưu, kết nối giữa những người làm báo, các đối tác và cộng đồng yêu thể thao, qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và sẻ chia.

Bên cạnh việc nâng cao đời sống tinh thần, giải Pickleball “Ước Mơ Xanh” cũng mang sứ mệnh nhân văn sâu sắc. Nguồn vận động từ giải sẽ góp phần hỗ trợ các bệnh nhi ung thư và trao học bổng cho sinh viên báo chí có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Các lãnh đạo, ban tổ chức và vận động viên, nhà tài trợ cùng chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: Ban tổ chức

Đặc biệt, trong bối cảnh đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang oằn mình chống chọi với các đợt mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, sự chung tay đóng góp của các vận động viên, khách mời và nhà hảo tâm càng trở nên ý nghĩa. Những tấm lòng sẻ chia sẽ góp phần xoa dịu khó khăn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ: “Mỗi sự đóng góp của các vận động viên và những tấm lòng hảo tâm đều là những hạt mầm gieo hy vọng, mang lại tác động thiết thực cho cộng đồng”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tổ chức, ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên và khách mời đã tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Những đóng góp này thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của người Việt Nam, đồng thời khẳng định trách nhiệm của cộng đồng báo chí và giới yêu thể thao với xã hội.

Các nội dung tranh tài chính thức bắt đầu. Ảnh: Ban tổ chức

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung tranh tài chính thức bắt đầu, hứa hẹn một mùa giải sôi động, giàu cảm hứng và đậm tính nhân văn.