Tết là mùa đoàn viên, là thời khắc mỗi gia đình sum họp, sẻ chia yêu thương. Nhưng với nhiều mảnh đời khó khăn, Tết vẫn mang màu buồn, trở thành ước mơ xa xỉ.

Món quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ giúp Báo VietNamNet mang hơi ấm đến với những em học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ở những bản làng vùng núi cao, cái rét cắt da khiến những đứa trẻ co ro trong chiếc áo mỏng đã sờn vai. Chúng lặng lẽ nhìn về những phiên chợ Tết xa xôi, nơi ánh mắt háo hức của bao bạn nhỏ khác sáng lên trước bộ quần áo mới với chiếc bánh chưng xanh hay bữa cơm Tết no đầy.

Ngoài biển đảo xa xôi, nhiều gia đình ngư dân nghèo vẫn ngày đêm đối mặt với sóng gió để mưu sinh. Những ngày giáp Tết, họ chỉ mong một chuyến ra khơi thuận lợi để có đủ gạo cho mâm cơm đoàn viên.

Người dân ven biển miền Trung trắng tay sau một đêm “chạy bão”. Ảnh: Hà Nam

Ở các vùng vừa gượng dậy sau bão lũ, những mái nhà chưa kịp lợp lại, những nỗi mất mát vẫn còn đó. Trong ánh mắt người mẹ mất chồng, những đứa trẻ mất cha, mùa xuân dường như chưa thể về trọn vẹn.

Nhiều người dân mất sạch nhà cửa, tài sản sau bão lũ phải dựng tạm căn lều để ở. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại vùng biên giới, không ít gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sống trong những căn nhà vách nứa xiêu vẹo. Trẻ em đi bộ hàng giờ giữa giá lạnh, đôi chân trần sưng đỏ chỉ để đến trường. Một chiếc áo ấm hay đôi dép mới với các em đã là niềm vui lớn. Với người già neo đơn, Tết trôi qua lặng lẽ hơn bao giờ hết khi họ chỉ có ký ức làm bạn, mong mỏi một ánh mắt sẻ chia.

Tết sắp đến gần, những món quà nhỏ sẽ như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn của những người nghèo khổ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thấu hiểu những nỗi cơ cực ấy và xuất phát từ tinh thần "tương thân tương ái", “lá lành ít đùm lá rách nhiều”, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Báo VietNamNet phát động chương trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2026” nhằm sẻ chia những khó khăn, vất vả của những gia đình nghèo, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; những trẻ mồ côi và học sinh nghèo vượt khó; đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, biên giới và hải đảo cũng như các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Sự chung tay của bạn đọc sẽ tiếp sức cho người dân đón mùa xuân mới ấm áp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Những chuyến xe yêu thương sẽ lăn bánh khắp mọi miền, mang theo những món quà là hơi ấm, tình cảm đến với người dân nghèo. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời động viên, là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn, để ai cũng cảm nhận rằng mùa xuân đang thật gần.

Báo VietNamNet kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc. Dù chỉ là một phần đóng góp nhỏ, cũng đủ trở thành hạt nắng xua tan giá lạnh, tiếp thêm hy vọng cho những phận đời còn nhiều thiếu thốn.

Cho các em nhỏ được cắp sách đến trường. Ảnh: Lê Anh Dũng

Hãy để Tết năm nay thật sự trọn vẹn khi yêu thương được trao đi và hạnh phúc được nhân lên. Kính mong quý bạn đọc và các nhà hảo tâm đồng hành cùng Báo VietNamNet trong hành trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2026”, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường đi tìm mùa xuân của riêng mình.

Bạn đọc ủng hộ chương trình có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank; số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: "Ủng hộ người nghèo đón Tết 2026"