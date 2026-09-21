Chủ đề mùa thứ 4 - "Hợp lực cộng đồng"

Sau 3 mùa giải, Human Act đã tích lũy được một nền tảng đặc biệt: một mạng lưới những cá nhân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia và những người hoạt động cộng đồng đã, đang và luôn sẵn sàng hành động vì lợi ích chung.

Từ nền tảng ấy, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của giải thưởng: mở rộng hành trình từ việc ghi nhận những giá trị đã được tạo ra sang thúc đẩy những kết nối và hành động mới.

Giá trị của hợp lực nằm ở khả năng kết nối những nguồn lực đa dạng, chung chí hướng và bổ trợ lẫn nhau để cùng hướng tới một mục tiêu. Người có tài chính đóng góp tài chính, người có tri thức chia sẻ tri thức, người có chuyên môn góp chuyên môn, người có công nghệ góp công nghệ, người có sức ảnh hưởng góp tiếng nói. Không có nguồn lực nào là quá nhỏ nếu được kết nối đúng cách.

Ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng chia sẻ: "Điều chúng ta cần không chỉ là có thêm nhiều hành động tốt, mà là khả năng phối hợp giữa những hành động ấy, để các nguồn lực bổ trợ cho nhau và cùng hướng tới những bài toán lớn của cộng đồng. Khi những nguồn lực ấy được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn, chúng ta có thể biến lòng tốt thành một năng lực phát triển của xã hội".

Mỗi chương trình hành động của giải thưởng tập trung vào một nhóm vấn đề cụ thể như Net Zero; Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; Ứng phó biến đổi khí hậu; Bảo vệ tài nguyên và kinh tế tuần hoàn; Giáo dục bình đẳng...

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia do Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức thường niên. Ảnh: Báo Nhân Dân

Một trong những chương trình trọng điểm được Human Act công bố đồng hành trong năm 2026 là "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Trong chương trình này, hệ thống thực thi chuyên môn của Nhà nước đã được thiết lập; Human Act hướng tới việc kết nối và huy động các nguồn lực xã hội để bổ sung cho những nhu cầu thực tế của chiến dịch.

Kiến tạo thế hệ hành động tiếp nối

Ban tổ chức Human Act Prize xác định, hợp lực không chỉ là kết nối những nguồn lực đang có, mà còn cần chuẩn bị những con người có khả năng tạo ra tác động trong tương lai.

Trong khuôn khổ Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2026, Human Act Now được giới thiệu với định hướng dài hạn nhằm phát hiện, bồi dưỡng và mở cơ hội để người trẻ trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán thực tế của cộng đồng và đất nước.

Human Act Now không dừng lại ở việc truyền cảm hứng hay đào tạo, mà hướng tới một hành trình liên tục, kết nối cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia và các tổ chức xã hội để tập hợp những bài toán thực tế, từ đó chuyển thành các phần việc cụ thể mà người trẻ có thể tham gia: từ nghiên cứu, khảo sát thực địa, phát triển và thử nghiệm giải pháp đến ứng dụng công nghệ hay trực tiếp triển khai dự án.

Song song với đó, người trẻ được học từ chuyên gia và những người đi trước, được tiếp cận môi trường thực tế, người hướng dẫn và các nguồn lực cần thiết. Chương trình cũng định hướng hình thành nguồn lực hỗ trợ những ý tưởng, dự án và giải pháp trẻ có tiềm năng, để các sáng kiến có cơ hội đi từ ý tưởng đến thử nghiệm và triển khai thực tế.

Chia sẻ tại sự kiện công bố giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2026, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội cho biết: Human Act Prize giúp nhận diện và quy tụ những nguồn lực sẵn sàng hành động, trong khi đó Human Act Now tạo điều kiện để những nguồn lực ấy kết nối, bổ trợ cho nhau và tìm thấy vai trò phù hợp trong những mục tiêu lớn hơn. Human Act Now có thể trở thành một điểm gặp giữa những nguồn lực đó với những người trẻ có ý tưởng và khát vọng hành động.

Đơn vị này cam kết đồng hành cùng hệ sinh thái Human Act và Human Act Now giúp cho thế hệ trẻ phát triển hoạt động vì cộng đồng.

Bốn trụ cột hành động của Human Act Now gồm: Quy tụ thế hệ kiến tạo đất nước; Hợp lực tri thức truyền trao nội lực; Hợp lực cơ hội tạo tác động lớn; Kết nối nguồn lực toàn cầu. Trong năm 2026-2027, Human Act Now sẽ tổ chức Unitour tại 50 trường đại học và trung học phổ thông, tiếp cận trực tiếp cộng đồng học sinh - sinh viên và hình thành mạng lưới Thế hệ tạo tác động kế cận.

Cổng thông tin đề cử cộng đồng tiếp tục là nơi công chúng giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến mà họ tin rằng đang tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. Cổng thông tin đề cử cộng đồng chính thức mở từ ngày 21/9/2026. Địa chỉ: https://humanactprize.org/congdongdecu