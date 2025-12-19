Giải thưởng do Sabeco khởi xướng, phối hợp thực hiện với Báo Đại Đoàn Kết, dưới sự đồng hành và chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Top 15 cá nhân tiêu biểu

Ở lĩnh vực phát triển cộng đồng, bốn gương mặt được vinh danh mang đến những câu chuyện rất khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ và khát vọng đóng góp vì cộng đồng - những giá trị cốt lõi mà chiến dịch hướng tới.

Thanh niên Khmer giữ nghề truyền thống, tạo sinh kế cho quê hương

Sinh năm 1994, anh Hữu Minh Tài (Cà Mau) xuất thân từ gia đình nông dân và sớm nuôi ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Từ niềm đam mê điêu khắc gỗ, anh xây dựng mô hình sản xuất thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Khmer.

Các sản phẩm của anh được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận, mang lại doanh thu khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, lợi nhuận ước đạt 250 triệu đồng. Cơ sở sản xuất của anh còn tạo việc làm ổn định cho ba thanh niên địa phương và hàng chục lao động thời vụ.

Không chỉ làm kinh tế, anh Tài tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội, xây dựng sân bóng chuyền cộng đồng, truyền nghề điêu khắc gỗ cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều bạn trẻ Khmer tại Cà Mau, anh là hình mẫu của thế hệ thanh niên dám nghĩ, dám làm, biết gắn khát vọng cá nhân với trách nhiệm xã hội.

Người lính trẻ lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Tại Cao Bằng, Thượng úy Phương Nam Khánh, Trợ lý Tuyên huấn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình, là gương mặt tiêu biểu trong công tác chính trị, công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trong giai đoạn 2021 - 2024, anh chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác Đảng, chính trị; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở như “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo”. Anh đạt nhiều giải cao tại các hội thi chuyên môn, trong đó có Giải nhì Hội thi “Dân vận khéo” và Giải nhì cá nhân Liên hoan Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh.

Đáng chú ý, fanpage “Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình” do anh xây dựng và quản lý đã thu hút hơn 5.400 lượt theo dõi, với nhiều bài viết đạt trên một triệu lượt xem, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang và tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Người thầy mở lớp học “0 đồng” suốt gần 10 năm

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Khánh, giáo viên Trường Tiểu học Hựu Thành B (Vĩnh Long), vẫn bền bỉ với lớp học tình thương dành cho trẻ em nghèo.

Từ năm 2015, ông mở lớp học miễn phí, không thu học phí và cung cấp đầy đủ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau gần một thập kỷ, lớp học đã thu hút hơn 700 lượt học sinh, mở rộng thành hai lớp với gần 100 em theo học các môn văn hóa và năng khiếu.

Không dừng lại ở đó, năm 2016, ông sáng lập Quỹ Thiện nguyện “Tấm lòng Tương trợ”, duy trì bằng cách trích 50% lương cá nhân hằng tháng cùng nguồn vận động xã hội. Suốt nhiều năm, quỹ đã hỗ trợ học bổng, người già neo đơn và các hộ nghèo, trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh kém may mắn.

Người lính biên phòng gieo “mầm xanh” nơi biên giới

Ở vùng biên giới Sơn La, Thượng úy Cầm Bá Thành, cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On, được người dân nhắc đến như người lính luôn gắn bó với sự nghiệp giáo dục vùng cao.

Từ năm 2021 đến nay, anh là người trực tiếp tham mưu, kết nối các nguồn lực xã hội để xóa phòng học, bếp ăn tạm cho học sinh khu vực biên giới. Nhiều công trình như “Phòng học Biên cương”, “Bếp ăn yêu thương”, “Sân trường yêu thương” đã được xây dựng với tổng kinh phí hơn 2,9 tỉ đồng.

Song song đó, các mô hình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” và chương trình đỡ đầu học sinh nghèo được anh và đồng đội duy trì đều đặn, giúp nhiều em nhỏ vùng biên có điều kiện tiếp tục đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ học tập dài lâu.

Theo Ban Tổ chức, giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” nhằm lan tỏa những câu chuyện đẹp về con người Việt Nam giàu trách nhiệm với cộng đồng. Thông qua những người “truyền lửa” cụ thể, chiến dịch khẳng định vai trò của con người trong việc tạo dựng các giá trị bền vững, từ giáo dục, văn hóa đến phát triển xã hội.

