Ở mùa thứ 3, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng mang chủ đề "Kiên trì phụng sự", tiếp tục hành trình truyền cảm hứng và tôn vinh những hành động bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Hội đồng giám khảo đã chọn ra 23 dự án xuất sắc nhất từ 160 hồ sơ dự thi để trao giải ở 4 hạng mục, dựa trên các tiêu chí: tính tác động, mức độ bền vững, sự cam kết, tính sáng tạo và khả năng lan tỏa trong cộng đồng.

Dự án "Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ Tự giúp nhau" được vinh danh ở hạng mục quan trọng Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng. Hạng mục này vinh danh những hành động có đóng góp đặc biệt, mang tính biểu tượng và tạo ra ảnh hưởng tích cực rộng rãi cho cộng đồng.

Dự án "Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau" là 1 trong 5 dự án được vinh danh ở hạng mục quan trọng Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng. Ảnh: BTC

Được khởi xướng từ năm 2006 với tiền thân là CLB Đồng cảm Người cao tuổi, mô hình ban đầu hỗ trợ người cao tuổi chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Sau 1 năm thí điểm hiệu quả, chương trình được phát triển thành CLB Liên thế hệ Tự giúp nhau, mở rộng đối tượng thụ hưởng, huy động cộng đồng tham gia và tăng cường gắn kết các thế hệ.

Sau gần 20 năm triển khai, CLB Liên thế hệ Tự giúp nhau đã trở thành mô hình tiêu biểu trong việc hỗ trợ người cao tuổi và nhóm yếu thế, gắn kết các thế hệ và huy động sức mạnh cộng đồng.

Hiện nay, mỗi câu lạc bộ duy trì quy mô từ 50 đến 70 thành viên, trong đó khoảng 70% là người cao tuổi, phụ nữ và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đến giữa năm 2025, cả nước đã thành lập hơn 9.000 câu lạc bộ; triển khai tại 34/34 tỉnh, thành phố.

CLB Liên thế hệ Tự giúp nhau đã đạt được những thành tựu như: vận động được 450 nghìn tỷ đồng; hơn 300.000 lượt thành viên được vay vốn hoặc hỗ trợ tài chính; hơn 86.000 người khó khăn, ốm đau, cô đơn đã được giúp đỡ...

Điểm nổi bật của mô hình là tích hợp 8 mảng hoạt động thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, tạo tác động cộng hưởng: tăng thu nhập góp phần cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng; hoạt động cộng đồng giảm cảm giác cô đơn ở người cao tuổi; việc huy động nguồn lực tại chỗ bảo đảm tính tự chủ, bền vững.

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, việc đoạt Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đã góp phần chứng minh mô hình là giải pháp cộng đồng thiết thực, giàu tính nhân văn.

"Mô hình CLB Liên thế hệ Tự giúp nhau, hướng tới mục tiêu góp phần kiến tạo một xã hội 'già hóa năng động', nơi tuổi già không còn là gánh nặng mà trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Giải thưởng này chắc chắn sẽ khích lệ người cao tuổi tiếp tục đoàn kết, cống hiến, xây dựng đất nước phát triển", TS Trương Xuân Cừ cho biết.

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam