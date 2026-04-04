Từ đầu chặng, các đội đã chủ động tấn công nhằm chiếm ưu thế ở các điểm rút dọc đường. Sau màn ra quân chưa như kỳ vọng, đội Công an TP.HCM thể hiện rõ tham vọng khi tung ra những “mũi nhọn” nước rút như Trần Tuấn Kiệt và Nguyễn Tấn Hoài.

Hiệu quả nhanh chóng đến khi Trần Tuấn Kiệt thắng ở sprint 1, còn Nguyễn Tấn Hoài cán đích đầu tiên tại sprint 2. Không dừng lại ở đó, Trần Tuấn Kiệt tiếp tục bùng nổ ở đích đến Hà Nội khi đánh bại Nguyễn Văn Bình, giành chiến thắng chặng. Thành tích này giúp tay đua người Đồng Tháp chiếm luôn áo xanh từ tay Sergei Kulikov, đồng thời giúp đội đua Công an TP.HCM sau 16 năm trở lại có chiến thắng đầu tiên.

Tuấn Kiệt (áo xanh) sát nút Nguyễn Văn Bình

Ở nhóm tay đua trẻ, Lâm Gia Hào gây ấn tượng khi lần lượt xếp hạng ba ở sprint 1 và hạng nhì ở sprint 2. Kết quả này giúp anh giành áo trắng từ Tạ Tuấn Vũ.

Danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất cũng đổi chủ khi Nguyễn Văn Bình với vị trí á quân chặng đã vượt qua Phạm Lê Xuân Lộc để nắm giữ. Dù mất áo xanh, Sergei Kulikov vẫn bảo vệ thành công áo vàng sau hai chặng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa tay đua này và người xếp sau Nguyễn Văn Bình chỉ còn vỏn vẹn 2 giây.

Ngày 5/4, các tay đua bước vào chặng 3 giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2026 với vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) có cự ly 42,5 km.