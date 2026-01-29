Khi hoạt động dữ liệu đám mây của doanh nghiệp gia tăng, một khoản mục luôn khiến họ bất ngờ: chi phí truyền tải dữ liệu

Thông thường chúng ta chú ý tới chi phí điện toán và lưu trữ, truyền dữ liệu (data transfer) thường là trụ cột thứ ba của chi phí dữ liệu ít được kiểm soát hơn. Với sự phát triển của kiến trúc đa vùng, thu thập dữ liệu trực tuyến và phân tích thời gian thực, dữ liệu sẽ liên tục được di chuyển. Khi nhu cầu biến động, ngân sách công nghệ sẽ bị ảnh hưởng.

Doanh nghiệp anh Trung - hoạt động trong lĩnh vực logistic - sử dụng Object Storage quốc tế để lưu trữ file, dữ liệu media, log và tài nguyên phục vụ ứng dụng, khi lượng người dùng tại Việt Nam ngày càng tăng, chi phí phát sinh từ lưu trữ và truyền tải dữ liệu quốc tế nhanh chóng trở thành gánh nặng lớn. Điều này đặc biệt rõ rệt với các doanh nghiệp có lưu lượng truy cập cao.

Khoảng cách địa lý khi truyền dữ liệu đẩy chi phí tăng cao

Khi truy xuất dữ liệu từ S3 quốc tế, dữ liệu phải đi qua các tuyến cáp quốc tế. Các nhà cung cấp ngoại thường không có data center đặt tại Việt Nam, do đó khoảng cách càng xa quãng truyền càng lớn, dẫn đến độ trễ cao và chi phí truyền đắt đỏ. Lưu trữ dữ liệu ở xa người dùng có thể làm chậm ứng dụng, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Đây cũng là một trong những vấn đề khiến anh Trung băn khoăn, bởi với đặc thù logistics, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh là một yêu cầu tối quan trọng.

Dữ liệu tải từ S3 quốc tế về Việt Nam bị tính phí trên từng GB

Khác với chi phí lưu trữ tương đối ổn định, chi phí truyền dữ liệu từ các dịch vụ Object Storage quốc tế về Việt Nam thường được tính trên từng GB tải xuống. Điều này đồng nghĩa với việc:

Mỗi lượt người dùng tải file, hình ảnh, video hoặc tài liệu đều phát sinh phí băng thông. Khi số lượng người dùng tăng hoặc tần suất truy xuất file cao, tổng chi phí truyền dữ liệu tăng theo cấp số nhân.

Với các nền tảng có đặc thù tải file thường xuyên như e-learning, media, SaaS, thương mại điện tử hay ứng dụng nội bộ, chi phí băng thông có thể nhanh chóng vượt xa chi phí lưu trữ ban đầu.

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sử dụng CDN để giảm tải và tối ưu chi phí truyền dữ liệu. Tuy nhiên, khi origin (nguồn dữ liệu gốc) vẫn đặt tại Object Storage quốc tế, CDN vẫn phải tải dữ liệu từ nước ngoài về để phân phối cho người dùng. Doanh nghiệp không tận dụng được lợi thế truyền tải nội địa, đặc biệt với các nội dung tĩnh được truy xuất lặp lại nhiều lần.

Bizfly Cloud Simple Storage: Lưu trữ trong nước - giảm chi phí, tăng hiệu năng

Trước những vấn đề trên, xu hướng chuyển dịch dữ liệu về lưu trữ trong nước đang được doanh nghiệp anh Trung và nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhằm tối ưu chi phí và hiệu năng.

Giải pháp Object Storage được Bizfly Cloud phát triển trên hạ tầng đặt hoàn toàn tại Việt Nam, giúp rút ngắn quãng đường tải từng file dữ liệu. Từ đó giảm đáng kể chi phí truyền tải dữ liệu, đặc biệt với các ứng dụng có lưu lượng truy xuất lớn từ người dùng trong nước. Doanh nghiệp anh Trung đã tiết kiệm tới một nửa chi phí so với việc sử dụng Object Storage đặt ở nước ngoài.

Để tối ưu chi phí S3, anh Trung cũng sử dụng phương án lưu trữ đa lớp: lớp Cold với chi phí thấp hơn tới 64% chi phí thông thường để lưu trữ dữ liệu cố định, lớp Standard với tốc độ cao cho các dữ liệu có tần suất truy xuất liên tục. Sau khoảng thời gian “hot” (tin tức nổi bật, kỳ thi trực tuyến, đợt sale cao điểm...) dữ liệu sẽ được tự động chuyển trạng thái sang Cold để lưu trữ lâu dài giúp tiết kiệm chi phí storage.

Với việc lưu trữ dữ liệu ngay trong nước, doanh nghiệp anh Trung cũng giải quyết được yêu cầu về giảm độ trễ truy xuất dữ liệu, từ đó cải thiện rõ rệt tốc độ tải file, hình ảnh và video cho người dùng cuối.

Bizfly Cloud cũng cung cấp sẵn sàng giải pháp phân phối nội dung CDN. S3 khi kết hợp hiệu quả với CDN nội địa sẽ tận dụng tối đa cache (lưu nội dung tĩnh) và phân phối nội dung trong nước, vừa tối ưu trải nghiệm vừa kiểm soát chi phí. Ngoài ra, Bizfly Cloud CDN cũng cung cấp tính năng CDN storage cho phép lưu và lấy nội dung trực tiếp từ S3 (S3 là Origin) - đáp ứng lưu file sớm, tải file lớn với tốc độ nhanh.

Không chỉ là vấn đề chi phí, một số loại dữ liệu có thể được yêu cầu lưu trữ tại nước sở tại, lưu trữ cục bộ các doanh nghiệp có thể sẽ cần phải triển khai các mô hình dạng Multi Cloud hoặc Hybrid Cloud. Bizfly Cloud hiện cung cấp với 20+ dịch vụ hạ tầng IT với khả năng dễ dàng tích hợp, đáp ứng triển khai các mô hình phức tạp, hiệu năng cao mà vẫn đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu trong nước.

Đăng ký trải nghiệm miễn phí và nhận ưu đãi 25% giải pháp Bizfly Cloud S3 tại:

https://bizflycloud.vn/s3-simple-storage

(Nguồn: VCCorp)