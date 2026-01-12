Nghiên cứu xây Siêu trung tâm dữ liệu AI

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thế giới đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão, chưa từng có của dữ liệu với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 25%/năm, biến dữ liệu thành nguồn tài nguyên mới có giá trị cao trong kỷ nguyên số.

Nước ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển dữ liệu cùng với bước đột phá về chuyển đổi số và làn sóng trí tuệ nhân tạo đang lan tỏa sâu rộng. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định đây là thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực dữ liệu. Nếu quản trị dữ liệu hiệu quả kết hợp với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực này có thể tạo ra doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030. Điều này khẳng định dữ liệu đã thực sự là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, một động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng: Phát triển dữ liệu, kinh tế dữ liệu với những đột phá và cải cách mạnh mẽ, toàn diện hơn. Ảnh: Nhật Bắc

Có 14 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về dữ liệu. Triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp quản lý hơn 2 triệu dữ liệu về doanh nghiệp (trong đó, có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động).

34/34 tỉnh, thành phố với 3.289/3.321 xã, phường (đạt trên 99%) đã đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Trung ương (tổng số thửa đất đã đồng bộ là trên 61 triệu, trong đó trên 42 triệu thửa đã được làm sạch thông tin về chủ sử dụng đất).

Cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính đã tích hợp thành công 8 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo nền tảng dữ liệu lớn thống nhất phục vụ công tác của ngành tài chính (về thuế, trong năm 2025 đã sử dụng dữ liệu lớn xử lý 8,5 tỷ hóa đơn điện tử, tăng 3,4 lần so với năm 2022).

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân; triển khai sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám trên nền tảng VNeID với hơn 190 triệu lượt hồ sơ được tích hợp thành công.

Cơ sở dữ liệu ngành ngân hàng quản lý hơn 22 triệu dữ liệu về thông tin tín dụng cá nhân, sử dụng dữ liệu lớn để phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt với hơn 20 tỷ giao dịch/năm.

Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 đã đi vào hoạt động, là trung tâm dữ liệu đầu tiên của Đông Nam Á đạt cấp độ cao nhất về khả năng hoạt động liên tục. Cả nước hiện có gần 40 trung tâm dữ liệu đang hoạt động, đang nghiên cứu xây dựng Siêu trung tâm dữ liệu AI.

Thủ tướng nêu rõ Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định dữ liệu số là tư liệu sản xuất chủ yếu, là đầu vào trọng yếu và huyết mạch của nền kinh tế số.

Mất dữ liệu là mất thông tin

"Nếu như trước đây, sức mạnh quốc gia là tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý thì ngày nay, sức mạnh ấy phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu. Có dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung thì mới có trí tuệ nhân tạo, mới có Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, công dân số.

An ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược nhằm bảo vệ dữ liệu của cả quốc gia, dân tộc và hơn 100 triệu người dân. Mất dữ liệu là mất thông tin, mất thông tin là mất an ninh và mất an ninh là mất quyền tự chủ", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng nhấn mạnh cần phát triển dữ liệu, kinh tế dữ liệu với những đột phá và cải cách mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trên các lĩnh vực, là động lực quan trọng góp phần tăng trưởng 2 con số thời gian tới.

Thủ tướng giao nhiệm vụ các bộ, ngành, địa phương thành lập Ban chỉ đạo về dữ liệu hoặc hợp nhất vào Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thủ tướng nêu: Tinh thần là đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất dùng chung. Phương châm quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả, bao trùm, bền vững, vì dân. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Công an khẩn trương hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và 3.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đăng ký, xây dựng lộ trình, phương án chuyển dịch hạ tầng dữ liệu lên Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong quý 1/2026.

Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh nghiên cứu làm chủ và tổ chức triển khai các công nghệ dữ liệu cốt lõi như điện toán đám mây, chuỗi khối, sàn dữ liệu, mô hình ngôn ngữ lớn gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ. Ông cũng cho rằng cần thu hút, huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân và FDI để xây dựng, hình thành các trung tâm dữ liệu và siêu trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ chủ trì cần phải được đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu, làm sạch, đối soát 100% dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành trong quý 1/2026.

Cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức do Thanh tra Chính phủ chủ trì cần sớm được khắc phục các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục.

Thủ tướng quán triệt trong xây dựng cơ sở dữ liệu phải gắn với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu số. Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo có cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ làm công tác dữ liệu, nhất là đối với vị trí then chốt có chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.